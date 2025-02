Final: El Nàstic cau contra l'Ourense

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

96' Final El Nàstic cau derrotat.

95' Intenta Sanz i Varo la xilena Remat acrobàtic dels dos jugadors que no acaba dins.

93' Puja Alberto Varo amb tot Totes les centrades tenen a Alberto Varo com un davanter més. Compromís total dels jugadors amb Dani Vidal.

91' Targeta groga per a l'Ourense La veu Prado.

90' Sis minuts d'afegit

86' Canvi de l'Ourense Entra Moisés per Fullana.

85' I ara de nou Marc Fernández Centre lateral que remata Marc per sobre del travesser.

84' Canvi del Nàstic Entra Álex Jiménez per Joan Oriol.

84' Ara Gorostidi!! Rematada des de la frontal que atura Marqueta.

80' Nova ocasió de Migue Leal El lateral guanya una pilota dins de l'àrea, però el remat l'atura Zalaya.

78' Doble canvi de l'Ourense Entra Di Renzo, Manu Prada i marxa Carbonell i Ángel Sánchez.

78' Targeta groga per al Nàstic La veu Migue Leal per tallar un contraatac.

76' De nou Migue Leal! Rematada de Migue Leal des de l'interior de l'àrea que atura Marqueta. El Nàstic va amb tot.

71' Canvi de l'Ourense Entra Alberto Gil per Álex Gil

71' Óscar Sanz!!! Remat al segon pal del migcampista que atura Marqueta amb una mà miraculosa.

70' Migue!! Passada de geni de Gorostidi per trencar línies, Migue Leal l'atrapa en velocitat i supera el porter, però Marqueta atura la centrada amb la porteria buida.

67' Moments de bogeria 'Este muerto está muy vivo'. Després del segon gol, els grana estaven enfonsats. Va ser una centrada lateral que remata Carbonell al segon pal amb facilitat davant la passivitat de Gorka Pérez. Semblava que estava tot fet, però Antoñín va atrapar una centrada i marcar un golàs de xilena per posar el 2-1 i ara el Nàstic ha despertat.

65' Triple canvi del Nàstic Entra Montalvo, Marc Fernández i Óscar Sanz per Roberto Torres, Jaume Jardí i Antonio Leal.

64' La té el Nàstic! Remat de Pablo a la sortida d'un córner que es troba Marqueta. Desperta el Nàstic.

61' GOL D'ANTOÑÍN!

58' Passivitat defensiva De les aproximacions sense ocasions de gol del Nàstic al segon de l'Ourense. Centrada lateral que remata Carbonell guanyant-li l'esquena a Gorka Pérez.

57' Segon de l'Ourense

51' Targeta groga per al Nàstic La veu Pablo Fernández.

50' La té de nou Fullana Contraatac de l'Ourense que s'habilita gràcies a un error en el refús de Migue Leal. Fullana remata des del punt de penal a fora.

46' Comença la segona meitat Mou la pilota l'Ourense.

45' Descans El Nàstic, incapaç d'aixecar l'1-0 de l'Ourense.

44' Sense sang Moment desesperant al mig del camp grana. El Nàstic recupera la pilota i Joan Oriol busca iniciar una jugada, però ningú s'ofereix ni es desmarca. L'acció acaba morint amb una pèrdua i una rematada de l'Ourense que atura Varo.

42' Avisa l'Ourense Xut d'Hugo Sanz que el Nàstic desvia a córner. El Nàstic defensa bé la jugada.

39' El Nàstic continua insistint Des del gol només es veu grana sobre la gespa. Malgrat algunes aproximacions de l'Ourense, el Nàstic mana, però sense acabar a la porteria.

33' Camp en condicions adverses Els grana es mantenen a camp contrari en un camp en el qual la gespa gairebé es desfà amb cada acció.

29' Canvi del Nàstic Entra Gorka Pérez per Borja Granero.

29' Es lesiona Borja Granero El central sent una estrebada i, amb la seva experiència, sap que ha de ser substituït i no pot continuar.

25' Ho intenta el Nàstic Minuts on tira més el cor que el cap. Els grana busquen l'empat, però no troben la manera de fer mal a l'Ourense.

18' Al travesser Antoñín! La més clara fins ara del Nàstic! Centrada lateral de Pablo que caça Antoñín volant i envia la pilota primer a Marqueta, que fa una aturada astronòmica, i després al travesser!

16' Ho prova Antoñín! El davanter es genera una ocasió i prova el remat des de la frontal que surt fora.

13' Pressiona el Nàstic El Nàstic vol la pilota i l'aconsegueix contra un Ourense que està content defensant l'avantatge.

10' Fullana ha deixat la seva empremta de nou El gol de l'Ourense arriba a través d'una rematada des de l'exterior de l'àrea de Xesc Fullana. Qui va ser jugador del Nàstic fa dues temporades, ha tornat a marcar en un partit que és límit a la banqueta grana. Ja ho va fer quan Raül Agné estava qüestionat en l'1-0 del Cornellà contra el Nàstic.

9' Té l'empat Pablo! Remat de cap del davanter que marxa per sobre del travesser.

7' Gol de l'Ourense. Marca Fullana

5' L'Ourense mostra els queixals Primer córner del conjunt gallec que ha aturat el Nàstic.

1' Comença el partit! El Nàstic toca la pilota.

Dani Vidal, en la prèvia: «El dia que no vulguin que estigui, marxaré sense fer soroll, igual que com vaig arribar» El tècnic grana, Dani Vidal, va fer front a la pregunta sobre l'ultimàtum de cara: «Estic molt content i feliç del grup de jugadors i el cos tècnic el dia que no vulguin que estigui, marxaré sense fer soroll igual com vaig arribar». A més, va afegir que «tenim un bon equip sí, però no som el Manchester City de la categoria, tenim els peus a terra, sabem els que doncs si per aconseguir l'objectiu de l'ascens hi ha dues vies i les lluitarem fins al final».

L'Ourense, imbatut a l'estadi des de l'octubre El conjunt gallec no coneix la derrota a casa des que té un nou entrenador a la banqueta. De fet, des que l'Arenteiro els va vèncer per 0-1 a finals d'octubre, tots els equips que han passat per O Couto s'han quedat sense victòria. Alguns, com la Ponferradina, van sortir derrotats.

Cel obert De moment no plou sobre la gespa d'O Couto, tot i que durant tot el divendres i en alguns trams d'avui al matí sí que hi ha hagut precipitacions. S'espera una nova lluita en un camp humit i tou, típic dels duels en el nord d'Espanya.

Banqueta grana plena de recursos Dani Rebollo, Gorka Pérez, Pol Domingo, Unai Dufur, Marc Montalvo, Marc Fernández, Óscar Sanz, Álex Jiménez i David Concha. Jiménez i Sanz tornen a la convocatòria després d'estar absents per lesió.

Antoñín i Borja Granero titulars Nous canvis a l'onze del Nàstic de Tarragona. Borja Granero, com va destacar en l'entrevista a Diari Més, ja està plenament adaptat al grup i tornarà a ser titular per segona arribada des que va venir al Nàstic. D'altra banda, Antoñín torna a l'onze per acompanyar Pablo Fernández amb un Roberto Torres més endarrerit al costat de Gorostidi. Nàstic Borja Granero: «Parlar de finals al febrer és per equips en situació límit i no hi estem» Arnau Montreal Quesada

Onze de l'Ourense Raúl Marqueta, Miguel Prado, Carmona, Zalaya, Hugo Sanz, Fidalgo, Jerín Ramos, Xesc Fullana, Ángel Sánchez, Álex Gil i Carbonell.

Onze del Nàstic Alberto Varo, Migue Leal, Borja Granero, Antonio Leal, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Roberto Torres, Jaume Jardí, Víctor Narro, Antoñín i Pablo Fernández.