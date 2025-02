El Nàstic es reuneix amb la resta de clubs no professionals per demanar un canvi de directiva a la FCF

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat dijous, els presidents del Nàstic i l’Olot, en la seva qualitat de representants dels 41 clubs definits com a “futbol català no professional”, van convocar els clubs en una reunió a la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF).

La trobada, que va comptar amb la presència de 26 clubs i 38 representants de tot Catalunya, tenia per objectiu agrair la confiança atorgada als clubs a l’assemblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i, al seu torn, debatre les inquietuds que seran traslladades a la direcció de la FCF i la RFEF.

L’inici de la reunió va estar marcat per la presència de tres directius de la FCF, però després de l’intent de gravar la sessió, que va ser rebutjat pels assistents, els directius van abandonar la sala. Malgrat aquest incident, la reunió va continuar, amb els clubs manifestant de manera unànime la seua voluntat de canvi en la direcció de la FCF. Els presents van reafirmar els punts del programa proposat, que inclou diverses demandes clau per al futbol català no professional.

Entre les principals reclamacions, els clubs van destacar la necessitat que l’organització federativa es basi en el nombre de llicències de cada federació, en lloc del sistema actual. A més, es va demanar una reestructuració de les competicions estatals per tornar els drets de promoció del talent català en disciplines com el futbol, el futbol femení, i els àrbitres, que històricament no han estat reconeguts, com deurien. Actualment, "el dèficit de representativitat en aquest sentit es xifra en un alarmant 66%", asseguren.

Els clubs també van exigir un augment en el nombre de representants catalans a la RFEF, conforme amb el volum de llicències de futbol a la regió. En aquest sentit, es va demanar una representativitat més important dels clubs de futbol catalans, que es consideren insuficients en l’estructura de la RFEF.