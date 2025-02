Galícia, el terreny pantanós que ha de superar el Nàstic si vol mantenir el rumb

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona afronta una setmana clau. Després de la desfeta contra el Bilbao Athletic del darrer cap de setmana, el conjunt grana només té un camí per mantenir el rumb: la victòria. Ho haurà d’aconseguir contra l’Ourense en terres gallegues, un territori que enguany ha sigut pantanós.

És una realitat que la dura derrota contra el Bilbao Athletic amb un Nou Estadi amb més de 7.000 persones a les graderies ha sigut la gota que fa vessar el got. Aquesta imatge mostrada i el fet de guanyar tres dels últims deu partits, es considera com a «inadmisible» per a un equip cridat a l’ascens i es considera aquest cap de setmana com un bon punt per recuperar les bones sensacions. Amb tot, pel que fa al destí de Dani Vidal, des de l’entitat grana han assegurat a Diari Més que «no hi ha cap ultimàtum sobre la taula».

Aquesta temporada el Nàstic ha sumat els tres resultats possibles en el món del futbol en les seves visites a Galícia. El millor va ser la victòria d’ara fa dues setmanes contra el Celta Fortuna a Balaídos. Aquell duel va ser una bona mostra del Nàstic desitjat: eficient amb les seves ocasions i solvent al darrere deixant la porteria a zero.

Aquesta imatge, però, no s’ha repetit sovint al llarg de la temporada. De fet, els grana van sortir escaldats en les dues sortides anteriors. Per una banda, els grana van sumar un empat contra el Lugo. En aquell partit, els grana van avançar-se amb un 0-2 primers vint minuts de partit, però el conjunt local va acabar per igualar el duel i gairebé se’l van emportar.

D’altra banda, els grana també van patir un cop fort en la segona visita del curs a Galícia: la derrota per 4-0 contra l’Arenteiro. El que va ser el pitjor partit de la temporada del Nàstic va acabar també amb un avís a la banqueta. Llavors, Dani Vidal el va superar de la millor manera amb una victòria contra l’Osasuna Promesas al Nou Estadi.

Aval del curs passat

L’any passat, Galícia era terreny conquerit per al Nàstic. En les quatre sortides, els grana es van treballar triomfs contra el Lugo, el Celta Fortuna i l’Arenteiro, tots per 0-1, mentre que va caure contra el Deportivo per la mínima en un duel amb polèmica xiulat per Eder Mallo.

Dissabte contra l’Ourense, els grana necessiten tornar a mostrar aquesta versió guanyadora que ja s’ha vist en diferents partits durant el curs i evitar que el duel contra el Bilbao Athletic es converteixi en una tendència que allunyaria a l’equip de l’objectiu fixat de la primera posició.