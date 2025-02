Rebre un gol en els primers quinze minuts, una llosa difícil d’aixecar per al Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va tenir el darrer dissabte un dels partits més durs de la temporada. Els grana van caure derrotats contra el Bilbao Athletic en un partit que es va complicar al quart d’hora després de rebre el primer gol i quedar-se per darrere en el marcador.

Aquesta temporada, els grana només han sigut capaços de remuntar un partit, i va ser a la primera volta contra la Real Sociedad B, quan Antoñín, amb un doblet, va aixecar un 0-1 al minut tres. Des de llavors, rebre el primer gol i aviat és una llosa que li està costant als grana d’aixecar.

El conjunt de Dani Vidal ha destacat aquesta temporada per ser un equip fort a les primeres meitats, però si és el rival qui imposa la seva llei en el primer tram de partit, l’equip pateix. Contra l’Osasuna Promesas, el Nàstic va encetar el duel amb la iniciativa, però quan el contraatac comandat per Sixtus va acabar amb l’1-0 de penal, l’equip va fer un pas enrere.

Els grana no van donar continuïtat al bon joc mostrat i la precipitació i les errades van ser més comuns. A diferència del darrer dissabte, els de Dani Vidal van saber reconstruir-se a la segona meitat per igualar el partit i emportar-se un punt.

En el tercer partit de la temporada que va succeir aquest fet va ser al camp de l’Unionistas. Llavors, un golàs de falta del conjunt salmantí va dictar sentència al minut 5 de partit. A partir d’aquell moment, els grana no van tenir cap més opció per remuntar el marcador i el duel va quedar en derrota.

Finalment, en el duel contra el Celta Fortuna de principis de febrer, els grana van assolir l’excepció que confirma la regla. El filial gallec va assolir dos mà a mà en les primeres aproximacions del partit, però el Nàstic va aguantar l’assalt i va recompondre’s a la mitja hora per capgirar la dinàmica marcant el que seria el 0-1 definitiu.

Malgrat això, el Nàstic de Tarragona ha demostrat que pot ser reactiu aquesta temporada. En els darrers partits contra la Real Sociedad B, l’Amorebieta i contra l’Osasuna Promesas, els grana s’han aixecat quan han rebut un gol en contra.

Amb tot, concretament en aquests dos exemples fora de casa, els de Dani Vidal van tenir opcions ben clares per emportar-se el partit. D’altra banda, en duels com contra el Barakaldo o la Cultural Leonesa a la primera volta, els grana van assolir l’empat, fins i tot remant un 0-2 en contra a la primera meitat contra els lleonesos, però són dos exemples en els quals els tarragonins van acabar sucumbint.

Esperant la reacció

Pel que fa al duel del darrer dissabte contra el Bilbao Athletic, el Nàstic va rebre el primer gol del partit en la seva especialitat. El conjunt de Lezama es va avançar en el marcador a la sortida d’un córner, en una acció a pilota aturada que normalment el conjunt tarragoní és superior.

Aquesta acció només va servir com a termòmetre en un partit gris en el qual no va haver-hi reacció. Dissabte, els grana tindran l’oportunitat de refer-se d’aquest cop dur al camp de l’Ourense. Els de Vidal hauran de tornar a mostrar la millor versió per evitar que l’accident contra el Bilbao Athletic es converteixi en tendència.