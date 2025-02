Final: El pitjor Nàstic sucumbeix contra el Bilbao Athletic

Verificat per

Els grana controlen la pilota, però sembla que no es creguin que puguin remuntar.

Entra Marc Fernández per Pablo.

Entra Hierro per Ibai Sanz.

El Bilbao Athletic no es queda enrere

Mitja volta del davanter per plantar-se sol davant Santos. El tir creuat l'atura el porter.

Entren Juncà i Concha per Joan Oriol i Víctor Narro.

Entra Antoñín per Roberto Torres.

Targeta groga per al Bilbao Athletic

Els grana no es troben còmodes.

Entra Borja Granero per Gorka Pérez.

Bona combinació entre Narro i Roberto Torres per establir un contraatac que ha acabat amb un tir de Torres des de la frontal massa desviat.

27'

Targeta groga per al Nàstic

La veu Roberto Torres poc després de protestar per un possible penal a favor del Nàstic no xiulat.