El Nàstic, un dels tres equips del grup que es manté invicte aquest 2025

El Nàstic de Tarragona ha encetat el 2025 amb bon peu. Després de completar el mes de gener i disputar cinc jornades, els de Dani Vidal són un dels pocs equips que encara no coneixen la derrota aquest any. De fet, només hi ha dos clubs que mantenen el ritme dels grana i aquests són l’Ourense i la Cultural y Deportiva Leonesa.

El conjunt tarragoní va arrencar l’any amb una golejada prometedora contra la Gimnástica Segoviana. El 5-0 assolit al Nou Estadi Costa Daurada va servir també per fer un canvi de tendència. Els grana van tancar el 2024 amb un desembre per oblidar amb tres derrotes a la lliga i. des de llavors, no han tornat a quedar-se sense sumar.

Amb tot, el camí que ha recorregut Dani Vidal no ha sigut de roses. La golejada contra la Segoviana va ser l’únic duel plàcid, en la resta, l’equip ha hagut de suar per esgarrapar punts. D’aquesta manera van sumar el segon triomf del 2025 a Balaídos. Els grana van aguantar una primera mitja hora poc inspirada contra el filial gallec perquè Antoñín fes reaccionar l’equip i assolir l’únic gol del partit. Els grana van tornar a mostrar la seva millor cara a nivell defensiu.

D’altra banda, els tres empats que ha assolit el Nàstic han sigut punts amargs, perquè els duels van acabar amb la sensació que el conjunt grana els hauria pogut guanyar. A més, tots tres tenen una cosa en comú: el Nàstic va començar perdent. Contra la Real Sociedad B, els de Dani Vidal van haver de remar en contra després que Goti marqués un golàs des de la frontal de l’àrea. Llavors va ser Migue Leal qui va entrar per revolucionar el partit i David Concha l’executor amb un gol màgic amb l’ajuda del porter rival. Aquell partit va tancar amb un tir des de l’interior de l’àrea d’Antoñín que ben podria haver estat l’1-2.

Contra l’Amorebieta, una de les poques aproximacions del cuer, mal defensades, van deixar els bascs per davant en el marcador. Els grana van rascar l’empat amb un gol de Gorka Pérez després d’una jugada rocambolesca a pilota aturada. Aquell va ser el més gris dels tres empats, perquè el Nàstic va tenir poques opcions més per remuntar el marcador.

Finalment, el darrer cap de setmana contra l’Osasuna Promesas, el pla de partit grana es va trencar amb un gol de penal del filial navarrès en els primers minuts de partit. El Nàstic, de nou contra un equip tancat al darrere, va presentar dificultats per fluir en atac, però va acabar assolint l’empat i va tenir ocasions clares per emportar-se els tres punts a través de tirs a boca de canó de David Concha, Jaume Jardí i Ander Gorostidi.

Malgrat patir aquestes irregularitats en el joc, el Nàstic es va mostrar capaç d’esgarrapar sempre punts i merèixer més, establint un ritme que només dos equips han igualat. La Cultural y Deportiva Leonesa ha assolit tres triomfs i dos empats, uns resultats que la mantenen al capdavant de la categoria amb 10 punts de marge respecte als tarragonins.

D’altra banda, l’Ourense també ha sumat dues victòries i tres empats i això els ha servit per sortir de les posicions de descens per primera vegada aquesta temporada. Dissabte, els grana buscaran allargar la ratxa amb un triomf contra el Bilbao Athletic, el tercer filial consecutiu.