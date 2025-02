El Nàstic busca l'empat

El davanter d'Osasuna, Sixtus, perseguit per Antonio Leal.Osasuna Promesas

66' Doble canvi de l'Osasuna Entra Pedroarena i Lumbreras per Huarte i Arroyo.

64' La té Jardí! Tir col·locat de Jaume Jardí que atura Stamatakis.

63' Té Osasuna el segon Remat des de la frontal d'Arroyo que intenta bloquejar Varo, però se li escapa. Sixtus agafa el refús, però, per sort, el tir surt fora.

60' Canvi del Nàstic Entra Pablo per Álex Jiménez.

58' Targeta groga per a l'Osasuna La veu Xabi Huarte després d'una dura entrada al tendó d'Aquil·les de Roberto Torres, Ben podria haver sigut vermella.

52' Tornem a començar L'Osasuna es torna a tancar en defensa i el Nàstic busca l'escletxa per fer mal. De moment, no ho aconsegueix. Els centres laterals no troben a cap davanter.

48' Prova sort Migue Leal El lateral s'aproxima a l'àrea i força el remat, però l'atura Stamatakis.

46' Comença la segona part Mou la pilota l'Osasuna.

45' Mitja part Els grana cauen per la mínima.

44' Contraatac perillós De nou, a la sortida d'un córner del Nàstic, l'Osasuna guanya la pilota per sortir disparats en un contraatac que, per sort, ha acabat en fora de joc.

44' Al travesser el Nàstic! Centrada lateral perfecta de Roberto Torres al segon pal que remata Narro amb el peu, però s'estavella al travesser.

38' Aproximacions sense ocasions Domini estèril del Nàstic. Els grana controlen la pilota, però les jugades moren quan passen del mig del camp. L'Osasuna té molt controlades les bandes i el Nàstic no juga amb un mitjapunta per atacar per dins.

29' El Nàstic amb dificultats per fer mal a l'Osasuna El filial navarrès s'han tancat ara en defensa amb una doble línia de quatre i el Nàstic no sap per on ficar la mà. Antoñín i Álex Jiménez mai es troben dins de l'àrea.

23' Targeta groga per a l'Osasuna Promesas La veu Diego Moreno.

22' Canvi de tendència El gol ha fet molt de mal al Nàstic i ara és l'Osasuna el protagonista a través d'un Sixtus molt actiu.

18' Torna a caure a l'àrea Sixtus El davanter del Promesas guanya la pilota dins de l'àrea, però en el duel amb Antonio Leal es deixa caure en sentir contacte. No pica l'àrbitre.

15' Gol en el pitjor moment El Nàstic era el clar dominador del partit, però un córner en atac s'ha convertit en un gol. Víctor Narro va atrapar la pilota en la segona jugada, però va perdre l'esfèric amb la pressió. Llavors, Sixtus surt al contraatac en una carrera que cap dels dos defensors del Nàstic aconsegueixen atrapar. El davanter arriba a l'àrea i, llavors, Juncà el toca lleugerament al braç perquè l'àrbitre vegi clar: penal i groga.

11' Gol de l'Osasuna Varo endevina la direcció del tir, però Jon Garcia marca.

10' Penal en contra del Nàstic Contraatac de manual després d'una pèrdua de Narro. Juncà agafa a Sixtus dins de l'àrea i veu la groga.

6' La prova Antoñín! Domini total grana. Una jugada individual de Narro acaba amb un tir des de la frontal d'Antoñín que marxa fora per poc.

1' Comença el partit! Mou la pilota el Nàstic.

Onze amb múltiples canvis David Juncà i Álex Jiménez han entrat a l'onze per uns tocats Joan oriol i Pablo Fernández. D'altra banda, qui ha tingut un efecte immediat és Roberto Torres. Dilluns va aterrar a Tarragona, dimecres va fer el seu primer entrenament grupal i diumenge ja suma la primera titularitat en el camp on va créixer futbolísticament. La llegenda rojilla Roberto Torres torna a Tajonar de la millor manera.

Banqueta del Promesas Valencia, Mutilva, Lumbreras, Dani Sancho, Anai, Lorenzo, Pedroarena, Santos, Pablo Moreno i Noel López.

Onze de l'Osasuna Promesas Stamatakis, Diego Moreno, Ismael Sierra, Espejo, Jon Garcia, Mauro Echegoyen, Xabi Huarte, Osambela, Arguibalde, Arroyo i Sixtus

Banqueta grana Dani Rebollo, Pol Domingo, Unai Dufur, Montalvo, Marc Fernández, Borja Granero, Pablo Fernández, Joan Oriol i David Concha.

Onze del Nàstic Alberto Varo, Migue Leal, Gorka Pérez, Antonio Leal, David Juncà, Gorostidi, Roberto Torres, Jaume Jardí, Víctor Narro, Álex Jiménez i Antoñín.