Discrepàncies entre el Nàstic i els Veterans pel preu per llogar el camp

El Nàstic i l’Agrupació de Veterans del Club Gimnàstic de Tarragona discrepen en el nou conveni amb un únic punt de discrepància: el preu de lloguer del camp de la Ciutat Esportiva. Des del darrer mes de novembre, els Veterans disputen els seus entrenaments i partits en el camp municipal de Sant Salvador mentre que reclamen al club gran poder tornar a jugar a les instal·lacions grana. Des de l’entitat s’ha ofert la utilització de la Ciutat Esportiva per un lloguer per entrenament de 150 euros, un cost que l’agrupació no vol assumir.

Durant aquest any, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas i el president de l’Agrupació de Veterans, Romà Cunillera, s’han reunit en quatre ocasions per establir tots els punts del nou conveni. Entre aquests, l’entitat grana cedeix un local social del pavelló del Nàstic per a l’agrupació, l’ús de la sala de premsa, dos seients a la llotja de forma permanent i el retorn del 10% dels ingressos que rep el club dels abonaments dels integrants de l’agrupació.

Tanmateix, l’ús del Nou Estadi al Nadal per realitzar partits per tancar l’any. Amb tot, els veterans grana no han trepitjat cap camp del Nàstic aquesta temporada. Des de l’agrupació han destacat que, tot i que la temporada 24/25 estava prevista de començar a l’agost, no van poder començar a realitzar els seus entrenaments fins al mes de novembre, quan van decidir establir els seus entrenaments de cada diumenge al camp municipal de Sant Salvador, una elecció motivada pel preu de lloguer reduit de 30 euros l’hora que estableix l’Ajuntament de Tarragona.

Des de l’agrupació de veterans desitgen tornar a jugar en territori grana i en les quatre reunions l’entitat grana va oferir als veterans jugar a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona a un cost de 150 euros per sessió. En aquest punt, el president executiu Lluís Fàbregas va destacar que «és el preu que paguen tots els equips del Nàstic que fan ús de l’equipament en tant que la Ciutat Esportiva ha sigut una gran inversió». També es va oferir reduir el cost en cas que el Nàstic tornés a la Segona Divisió.

Aquest és un punt de no retorn en el qual Romà Cunillera va apuntar que «vam fer una contraoferta amb una taxa reduïda i, a canvi, eliminar el 10% de retorn dels abonaments». En aquest sentit, Fàbregas va destacar que «aquesta aportació es va reduint any rere any» en tant que, dels 82 d’afiliats de l’agrupació de Veterans, bona part d’aquests no són socis del Nàstic.

Aquest va ser també un dels motius pels quals l’agrupació no va poder disputar el seu partit anual per Nadal al Nou Estadi, perquè el club requeria que els jugadors que hi participessin fossin socis. La fractura entre Nàstic i Veterans es va acabar d’evidenciar a la darrera assemblea que va tenir lloc el dilluns 20 de gener en la qual no es va poder arribar a cap acord i va acabar en disputes entre els presents.