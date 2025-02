Les primeres paraules de Roberto Torres amb el Nàstic: «Vinc amb il·lusió i ganes de demostrar-me del que soc capaç»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Roberto Torres ha sigut la cirereta del pastís d'aquest mercat d'hivern del Nàstic. El veterà migcampista, una llegenda viva de l'Osasuna, aterra a Tarragona signant un contracte fins al final de la temporada amb una més d'opcional en cas d'ascens de categoria. Diumenge podria debutar en el camp on es va criar, a Tajonar contra l'Osasuna Promesas.

L'oportunitat del Nàstic

«El Nàstic és una oportunitat per a reenganxar-me en el futbol professional. Em genera molta il·lusió i moltes ganes el fet de demostrar-me a mi mateix que puc competir en aquest nivell. El club ha fet un esforç, igual que jo, perquè estigui a Tarragona, així que de la mà estic segur que gaudirem molt».

Negociacions amb l'Inter d'Escaldes

«Crec que en aquesta darrera setmana he parlat més amb Javi Sanz que amb la meva família. Ha sigut una lluita dura, però sabia que havia de fer tot l'esforç possible per sortir perquè el Nàstic és una oportunitat molt important per a mi És un club històric amb un objectiu clar i tots junts lluitarem per aconseguir-ho».

En aquest punt, el director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, va destacar que «va ser una negociació molt dura, però també els entenc. Perden a dos jugadors importants a mitja temporada, a mi també em faria mal. L'últim dia a última hora vam poder arribar a un acord. Els jugadors han fet un esforç també per la seva part, sense la seva rebel·lia no estarien aquí».

Bons records al Nou Estadi

Roberto Torres va esmicolar els somnis d'ascendir a Primera la temporada 15-16. Amb tot, el navarrès va destacar que «l'últim record no és bo perquè vam perdre. Amb tot, sí que recordo amb alegria l'eliminatòria d'ascens. Va ser un bon ambient de futbol, tot i que sé que és bonic per mi, però el Nàstic estava a l'altre costat de la història».

Què pot aportar

«Veterania i sobretot molta il·lusió. Ajudaré als joves cada dia que pugui des de la meva experiència, però sobretot aportaré il·lusió. Per molt que d'aquí a un més faré 36 anys, em sento com un noi de 20».

Possible debut a Tajonar aquest diumenge

«És un partit molt bonic per a mi. Quan vaig saber que el pròxim partit en cas de fitxar era a Tajonar sabia que tot acabaria bé. Era el destí. És molt bonic per a mi tornar a un camp on vaig estar entrenant durant 18 anys. És bonic jugar diumenge amb la meva gent a la grada i amb els nervis de jugar contra l'equip de la meva vida».