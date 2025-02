El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz aborda la frustrada operació Alan Godoy: «Aquí no hi ha ni bons ni dolents»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, va aprofitar la roda de premsa de presentació de Borja Granero i Roberto Torres per fer també un balanç del que ha sigut el mercat de fitxatges d'hivern per al club grana. A més, va abordar en profunditat l'única espineta del mercat: la frustrada operació d'Alan Godoy.

Sanz va destacar que en l'operació «no hi ha ni bons ni dolents». A més, va defensar el davanter: «Godoy va venir l'any passat al Nàstic perquè ell va voler ser-hi i ens va ajudar molt jugant durant força temps amb molèsties. Estic molt agraït amb ell i no es pot dir res dolent d'ell perquè el que ha passat només ho sap ell, el seu agent i jo». El director esportiu va afegir que «el que puc dir és que d'estar a Segona Divisió ell hauria sigut el primer fitxatge, ho dic amb un 100% de certesa».

Cronologia de l'operació

«En un primer moment va començar amb una cessió amb compra obligatòria en cas d'ascens, però després va acabar derivant en un traspàs», va apuntar Sanz. El director esportiu va apuntar que «en paral·lel va sorgir un fort interès per a un dels nostres davanters i, per aquest motiu, també va créixer l'interès en Godoy». El nom d'aquest davanter no el va voler revelar el director esportiu, però, segons apunta el Diari de Tarragona, seria Antoñín Cortés.

La clàusula

«El 15 de gener vam arribar a un acord de traspàs amb l'Eldense. Un equip com el Nàstic no pot invertir en un jugador com un actiu si aquest marxa en sis mesos. L'única garantia del club per recuperar la inversió és pujant a Segona Divisió, o, com es va oferir, sortir cedit i posar així el seu valor en plusvàlua», va destacar Sanz. A més, va afegir que «un cop el mercat avançava i el nostre jugador no sortia, vam retirar l'oferta a Godoy perquè era una operació que no podíem acceptar. El noi va tenir una actitud molt bona i va posar de la seva part per venir, però hi ha clàusules que són insalvables».