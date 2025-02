Roberto Torres, nou jugador del Nàstic de Tarragona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona tanca la seva plantilla amb una darrera incorporació estrella. Roberto Torres, l'històric migcampista d'Osasuna, signa amb l'entitat grana fins a final de temporada amb una més d'opcional després que el club grana arribés a un acord de traspàs amb l'Inter d'Escaldes de la primera divisió andorrana.

Roberto Torres torna d'aquesta manera a una competició espanyola després de tres temporades d'aventura a la lliga d'Irán i aquest curs, a la lliga andorrana. Allà va compartir vestuari amb David Juncà, qui ha sigut un dels elements clau a l'hora d'accelerar el fitxatge. Torres és història viva d'Osasuna. Va deixar el club navarrès el gener del 2023 després de divuit anys a l'entitat entre etapes formatives i primer equip. Amb els rojillos va jugar més d'un centenar de partits a Primera Divisió, on va aconseguir una trentena de gols. Alguns d'ells d'icònics, com el gol de falta contra el Barça que va deixar a Ter Stegen fent l'estàtua.

Als seus 35 anys, el navarrès aterra a Tarragona en bon estat de forma i amb ganes de tornar a competir per assolir un ascens de categoria. De fet, Torres va ser un dels botxins d'un Osasuna que va esmicolar el somni del Nàstic per pujar a Primera Divisió la temporada 2015-2016.

Amb Torres el Nàstic guanya una nova peça al mig del camp diferent a les que hi ha actualment. El navarrès destaca per jugar en la segona línia d'atac com un mitjapunta i té molt de gol. Els seus 60 gols amb la samarreta d'Osasuna són una garantia de la seva arribada des de segona línia i la seva capacitat de colpeig des de la frontal de l'àrea. A més, Torres també té un guant en el seu peu dret a la pilota aturada.

Torres tanca el mercat d'hivern del Nàstic després de les arribades de Migue Leal, David Juncà, Borja Granero i Roberto Torres, i les sortides de Biel Vicens, Álex López, Nil Jiménez (cedit), Mario Rodríguez i Alexandru Tirlea.