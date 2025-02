Final: El Nàstic torna a somriure a Balaídos

Jovenets a la banqueta grana

El Nàstic de Tarragona té novetats a la convocatòria. El central Guillem Barrés, qui va brillar a la Copa Catalunya, i el migcampista Manuel Pavón de la Pobla de Mafumet acompanyen el primer equip a Balaídos. Els dos reforçaran dues posicions que van al límit. A l'eix de la defensa falta Unai Dufur, lesionat, mentre que al mig del camp no hi és Óscar Sanz, també per lesió i Biel Vicens és com si no hi estigués, perquè no compta per a Dani Vidal.