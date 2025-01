El Nàstic torna a Balaídos per sumar un triomf a domicili que es resisteix

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic tornarà demà a Balaídos gairebé tres anys després de la tràgica final contra el Villarreal B. Els grana viatjaran de nou a Vigo aquesta vegada per enfrontar-se al Celta Fortuna en el que serà el primer partit a domicili de la segona volta. Els tarragonins aterren al duel amb necessitats de sumar una victòria fora de casa que es resisteix des del novembre.

Des que els de Dani Vidal van guanyar el Barça Atlètic per 0-2 no han sigut capaços de tornar a Tarragona amb els tres punts a la butxaca en els tres partits a domicili que s’han disputat fins ara. Demà, els grana intentaran capgirar la dinàmica contra un equip que només ha perdut un partit com a local fins ara.

Els de Dani Vidal s’han mostrat especialment encertats en els darrers tres partits contra el filial gallec. De fet, han sigut un ple de victòries. Això sí, l’any passat, els grana van guanyar a domicili, però ho van fer al municipal de Barreiro, un camp molt més petit al de Balaídos.

El Celta Fortuna ha trobat la seva millor versió aquesta temporada, precisament, a l’estadi de Priemra Divisió. A més, en aquell estadi estan invictes, perquè l’única derrota com a local va arribar contra la Cultural Leonesa al novembre a Barreiro.

El conjunt de Fredi Álvarez manté una línia molt similar a la dels anys anteriors. L’amplitud de Balaídos dona ales a l’atac incisiu de les joves perles gallegues, que destaquen especialment en els seus contraatacs amb carrilers ràpids com Tincho. A més, també destaquen per les seves individualitats, com la de Fer López.

El Nàstic ja va patir la nova perla gallega en el partit al Nou Estadi. López va ser l’autor d’un golàs que va posar, momentàniament, l’empat al marcador. Des de Vigo cuiden el seu potencial i el darrer dilluns va jugar amb el primer equip.

El punt fort dels de Fredi Álvarez és la fas ofensiva, des de les destacades transicions al joc associatiu amb jugadors que no tenen por a l’hora de provar porteria des de la frontal de l’àrea. Amb tot, també compten amb un punt feble. Amb 27 gols en contra, el Fortuna s’ha convertit en un equip que té dificultats a l’hora de deixar la porteria a zero.

De fet, el Nàstic ja va posar a prova la seva defensa en l’anada i la va perforar amb un golàs des de gairebé el mig del camp d’Álex Jiménez i un de David Concha des de segona línia que va posar el 2-1 final en un partit que es va disputar el dimecres 27 de novembre, un duel que va ser ajornat per la DANA.

Pendents d’Óscar Sanz

Dani Vidal prepara el duel contra el Celta Fortuna amb un ull posat en el seu home de confiança: Óscar Sanz. El migcampista va demanar el canvi al minut 20 del duel de Copa Catalunya del darrer dimecres després de sentir molèsties al genoll esquerre.

Entre ahir i avui el jugador se sotmetrà a unes proves que determinaran concretament l’abast de la lesió, fet que gairebé el descarta per complet, de moment, de cara al partit del dissabte contra el Celta Fortuna. En cas de confirmar-se, seria una baixa sensible per al conjunt de Dani Vidal, perquè Sanz és un fix a l’onze tant al mig del camp com a la rereguarda.