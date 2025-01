El Nàstic posa punt final a la Copa (1-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Una competició menys. El Nàstic de Tarragona es va acomiadar de la Copa Catalunya després de caure contra l'Andorra per 0-2. El duel, amb poca intensitat per part dels dos equips, es va acabar resolent amb dues jugades efectives del conjunt de Beto Company, que van sorprendre un conjunt grana format per jugadors de tres equips. Els grana deixen enrere, d'aquesta maenra, els partits intersetmanals per centrar-se en el més important, la lliga i, concretament, el duel contra el Celta Fortuna d'aquest dissabte

Dani Vidal va presentar un onze barrejat d’habituals i suplents del primer equip amb jugadors del juvenil i la Pobla de Mafumet per afrontar el duel de Copa. El lateral Oriol Subirats i el migcampista Agus Gutiérrez van obtenir el seu premi de poder jugar al Nou Estadi Costa Daurada amb jugadors fixos com Joan Oriol i Óscar Sanz. D’altra banda, Albert Querol i Arnau Sans van ser els homes del filial escollits pel tècnic grana.

Vidal no va escatimar en recursos i Antoñín, Álex Jiménez, Gorostidi i Gorka Pérez van tenir el seu lloc a l’onze per enfrontar-se a un Andorra ple de jugadors de primera línia. Entre aquests va destacar Pablo Trigueros, que va tornar a vestir de curt al Nou Estadi després de no arribar a sumar ni un minut en el darrer duel de lliga amb la seva condició de central suplent al conjunt andorrà.

El Nàstic va sortir endollat en els primers minuts. La pressió era efectiva, no deixava pensar a l’Andorra i mantenia la possessió entre el conjunt grana. La pilota passava de jugador a jugador sense que cap dels joves s’atrevís a fer un pas en fals, així que qui va agafar el timó va ser Gorostidi per iniciar la primera incorporació a l’atac de la mà d’Antoñín, que no va acabar amb remat entre els tres pals.

L’Andorra es va connectar al partit poc després. Malgrat que jugaven amb un onze amb força rotacions, a mesura que enllaçaven passades es notava el ritme superior. Poc a poc, la intensitat grana en la pressió va minvar i l’Andorra va establir un domini perillós. En qüestió de tres moviments, s’endinsaven a l’àrea grana aprofitant els desajustos defensius del Nàstic.

Els grana es mostraven grisos i poc contundents a l’hora de refusar pilotes en defensa i l’Andorra ho va aprofitar per plantar-se davant de Rebollo. Álvaro Martín va filtrar una passada en llarg a l’esquena de Gorka Pérez i Joan Oriol perquè Juanda Fuentes es quedés sol davant Rebollo. L’extrem de l’Andorra no va fallar i va colar l’esfèric per sota de les cames del porter grana.

Óscar Sanz, lesionat

Les males notícies van venir seguides. Poc després del gol en contra, Óscar Sanz va sentir unes molèsties i jo va dubtar a tirar-se a terra i demanar el canvi. El migcampista grana és un dels homes de més confiança de Dani Vidal. De fet, pràcticament ho ha jugat tot aquesta temporada, així que totes les alarmes es van encendre.

Després d’aquesta aturada, el Nàstic no es va tornar a trobar. Com un partit d’entrenament, els dos equips van deixar que el temps passés sense fer un pas en fals, fins que el conjunt grana es va reactivar en la pressió. Gorostidi va recuperar l’esfèric a camp contrari i Jiménez li va servir en safata un remat des de la frontal a Querol, però el remat del rapitenc va marxar per sobre del travesser. L’esforç extra en la pressió gairebé té un premi encara més gran quan el porter de l’Andorra, Oier, va errar en una passada i Antoñín la va interceptar de cap. El remat va ser per instint, però la pilota va sortir llepant el pal esquerre.

A la represa Dani Vidal va revolucionar l’onze de nou des de la banqueta. Gorka Pérez va descansar i això ca donar com a resultat que el capità Joan Oriol jugués de central durant un bon grapat de minuts.

Els grana van guanyar amb profunditat. Una passada en llarg de David Juncà va deixar sol a Álex Jiménez dins de l’àrea, però el davanter grana no va poder rematar abans que el porter andorrà el tirés a terra. Tot i el cop, l’àrbitre no va veure res. Amb tot, també va haver-hi temps per ensurts. Dani Rebollo i Antonio Leal no es van entendre a l'hora de refusar una pilota i, quan el porter va intentar treure el perill, l'esfèric va rebotar al cos de Leal. La pilota va quedar morta fora de l'àrea, però el porter grana va saber defensar bé la posició per evitar el segon gol del partit i acabar allunyant el perill.

El segon, però, no trigaria en arribar. L'Andorra va tornar a prémer l'accelerador i després de voltar l'àrea durant minuts, Luismi va trobar l'espai al carril dret grana i va filtrar una passada cap a Iván Rodríguez que, sense angle i amb Rebollo a sobre, va superar el porter grana amb elegància amb un tir sota els peus.

Poc a poc, el partit va créixer en tensió i, una falta perillosa a la frontal de l'Andorra va provocar una petita tangana que va acabar amb David Juncà expulsat i ovacionat per tancar el partit.