El Nàstic buscarà l’accés a les semifinals de la Copa Catalunya sense perdre de vista la lliga

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona descansarà avui de la lliga tornant a la Copa Catalunya. Els grana disputen els quarts de final al Nou Estadi Costa Daurada contra l’Andorra en el duel per a les semifinals on s’enfrontaran al Barça o el Girona. Al davant hi ha noranta minuts d’encontre contra un rival que va plantar cara als tarragonins aquesta temporada i, en cas d’empat, els partits aniran a la tanda de penals per decidir l’eliminatòria.

Dani Vidal disputarà el partit amb un onze barrejant jugadors del primer equip amb alguns del filial per buscar la victòria contra l’Andorra. En aquest sentit, Vidal va apuntar en la prèvia que «alinearem a aquells que pensem que els pot venir bé jugar el partit per agafar ritme». D’aquesta manera, jugadors com Dani Rebollo, Biel Vicens, David Juncà i Álex Jiménez podrien tenir la seva oportunitat des de l’onze inicial.

El duel també serà una recompensa per als joves grana que van superar les darreres eliminatòries amb la samarreta grana: «Ells ens han fet arribar fins aquí superant al Tona i el Cerdanyola i valorarem totes les opcions, perquè sabem que pot ser un dia especial per ells», va cloure Dani Vidal.

Pel que fa a l’Andorra, l’equip de l’ampostí Beto Company, apunta a establir un onze amb jugadors de rotació del primer equip. L’únic dubte per al Nàstic és el d’Unai Dufur. El jugador es perdrà el duel d’avui, però també serà difícil el seu retorn dissabte després que el club comuniqués que pateix un esquinç a l’espatlla dreta.