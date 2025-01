Marcel Céspedes, cedit a la Gimnástica Segoviana fins a final de la temporada

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Marcel Céspedes jugarà fins al final de la temporada a la Gimnástica Segoviana de Primera Federació. El jove jugador del Nàstic de Tarragona marxa cedit al que és un dels rivals de l'equip de Dani Vidal aquest curs per continuar la seva progressió.

El de Salou va marxar cedit a l'Alzira, equip de Segona Federació, en el darrer mercat d'estiu una vegada la seva etapa amb la Pobla de Mafumet s'havia acabat. Després del descens del filial grana a la lliga Elit, el conjunt grana va apostar per mantenir la trajectòria del jove de 21 anys en una categoria superior, la Segona Federació. A l'Alzira, el lateral esquerre es va guanyar la titularitat ràpidament i va acabar per disputar un total de 18 partits, assolint dues assistències i destacant per la seva profunditat en el carril esquerre. Ha sigut el seu rendiment el que ha permès que fes un salt de nivell, perquè acabarà la temporada a la Gimnástica Segoviana.

Céspedes va aterrar a l'entitat grana l'estiu del 2023 i va disputar el posterior any amb la Pobla de Mafumet. El jugador manté vincle amb el Nàstic fins al final d'aquesta temporada, però el club es guarda una clàusula que li permet renovar-lo per una temporada més, de la mateixa manera que ja va passar amb la cessió d'Óscar Sanz a l'Unionistas fa un parell de temporades.