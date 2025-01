Final: El Nàstic empata contra un Amorebieta defensiu

59'

Centrada lateral i gol

L'Amorebieta ho ha tingut fàcil. Venien a tancar-se i aprofitar els contraatacs, i ho han aconseguit. El perill ha vingut per l'esquerra. David Juncà va deixar un forat que Muñoz va aprofitar per tocar l'àrea per la banda. Montalvo va frenar la centrada, però el seu toc va fer una nova paràbola que va deixar la pilota cap a Selma, a l'àrea petita. Allà estava Sanz, però va intentar treure la pilota amb la cama i no va arribar.