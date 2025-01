Tot preparat per l’arribada d’Alan Godoy al Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot està preparat per a l’arribada d’Alan Godoy al Nàstic de Tarragona. Les oficines de la Budallera treuen fum per tancar tots els detalls d’una operació que ja és el serial d’aquest mercat d’hivern. En l’entitat grana continua regnant l’optimisme dels darrers dies, però la complexitat de l’operació és elevada i podria dilatar-se o trencar-se en qualsevol moment per qualsevol detall. Amb tot, segons ha pogut saber Diari Més, totes les cartes estan ja sobre la taula i tot està preparat perquè el moviment es pugui desbloquejar avui mateix.

El Nàstic de Tarragona ha deixat ben encaminat el mercat de fitxatges d’hivern. Fins ara, els grana han reforçat el que ha sigut el punt feble de la plantilla: la defensa. Migue Leal i David Juncà han omplert el forat d’Alexandru Tirlea i Nil Jiménez per posar més experiència i competitivitat a les dues bandes. A més, Borja Granero s’ha incorporat com el central veterà i líder que es buscava a l’eix de la defensa, per completar una línia de quatre homes amb el recuperat Gorka Pérez. Amb tot, des de l’entitat grana també treballen per habilitar el moviment de Granero, perquè es necessita alliberar una fitxa sènior per poder inscriure el defensor valencià. En aquest sentit, la sortida de Mario Rodríguez seria la indicada per obtenir la fitxa sènior. Tot i que el mercat està obert fins al 31 de gener i sempre poden haver-hi en les entrades i en les sortides, la cirereta en el pastís d’aquest mes és l’arribada d’Alan Godoy.

Cap dels agents implicats en aquesta operació està a gust amb la dilatació d’aquest moviment. Sobretot, Alan Godoy. El davanter canari està fent el possible per agilitzar el moviment perquè té molt clar que vol acabar aquesta temporada lluint l’elàstica grana. Així ha sigut des que es va obrir per a ell el mercat de Primera Federació, no hi ha cap indicació que hagi canviat la seva opinió i, per aquest motiu, el Nàstic es va situar a la pole position de la seva incorporació i ja fa dies que completa voltes ràpides per tancar la cursa en primera posició.

Sensació a les xarxes

El fitxatge d’Alan Godoy ja s’ha convertit en el moviment més desitjat i comentat entre els nastiquers. Des dels primers avanços en aquesta operació les xarxes socials han bullit amb el somni de l’arribada del davanter canari a Tarragona.

La realitat és que aquesta inquietud i seguiment se la va guanyar el mateix jugador la darrera temporada a través del seu contacte amb els seguidors a través de les xarxes socials i, el més important, la seva ratxa golejadora en el tram final del curs. En els moments decisiu és quan apareixen els jugadors diferencials, i, amb 6 gols, Alan Godoy ho va ser i va patir al mateix nivell que la resta d’aficionats quan el somni de l’ascens es va trencar. Aquest olfacte golejador ha servit perquè equips com l’Hércules i el Real Murcia apostin fort per pispar el moviment al Nàstic.

Les cartes estan ja sobre la taula i ha arribat l’hora de les decisions. Des de la direcció esportiva del Nàstic s’ha treballat i es treballa en la seva arribada a Tarragona. De fet, tant el director esportiu grana Javi Sanz com el president executiu Lluís Fàbregas ho van deixar clar el darrer dimecres. Si tot avança com desitja el mateix Godoy, el serial del mercat d’hivern del gener es completarà avui. Com a curiositat, el 24 de gener de 2024, el Nàstic va fer oficial la cessió d’Alan Godoy procedent de l’Alavés.