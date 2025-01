Tensa espera al Nàstic, que encara no té resposta definitiva d’Alan Godoy

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El futur d’Alan Godoy encara no està tancat i podria no resoldre’s fins la setmana que ve. De fet, malgrat que l’acord del Nàstic amb l’Eldense és total i el jugador vol tornar, els últims detalls per resoldre amb Godoy estan dilatant una operació que, a aquesta hora, sembla una mica més complicada, tal com ha pogut saber el Diari Més.

La realitat és que el Nàstic pretenia tancar l’operació aquest mateix divendres, però sembla que no serà fins aquest cap de setmana, o fins i tot en els darrers dies de mercat, quan l’'operació Alan Godoy' es desencalli, a favor o en contra del Nàstic. El davanter és el desitjat per tota la primera RFEF i la direcció esportiva grana no el vol deixar escapar.

De fet, el mateix Javi Sanz, director esportiu del club, va assegurar aquest dimecres passat, en roda de premsa, que «Alan vol vindre al Nàstic i nosaltres volem que vingui, però hem de ser responsables amb la situació econòmica del club. Som optimistes, però sent responsables».

Així doncs, en aquests moments, les oficines del Nàstic treuen fum a l’espera de l’OK definitiu d’Alan Godoy, que està protagonitzant una operació que canvia de rumb per moments i que apunta, excepte si es produeix un gir d’última hora, a desencallar-se en els propers dies.