El Nàstic rep al fortí del Nou Estadi un Amorebieta cuer i amb necessitats urgents de punts

El Nàstic torna aquest diumenge al Nou Estadi amb l’ambició de repetir la festa de la darrera victòria davant l’afició. Els de Dani Vidal juguen contra el cuer de la categoria, l’Amorebieta, però no pensen abaixar la guàrdia en un duel que es presenta com a partit trampa per les necessitats de punts d’un conjunt basc que comença a quedar-se sense temps.

Serà un duel de retorns al Nou Estadi Costa Daurada. El primer serà a la banqueta a través d’un vell conegut: Natxo González, tot i que no serà sobre la gespa per complir un duel de sanció. Qui va ser entrenador del desaparegut CF Reus dirigeix un Amorebieta que està necessitat de punts.

Amb només 16 punts, l’equip basc es troba lluny de la lluita per la permanència, així que arriba moltes necessitats de puntuar. L’altra tornada és la de Jordi Calavera. El de Cabra del Camp es retrobarà amb el Nou Estadi després vuit temporades.

Tot i enfrontar-se al cuer, el Nàstic no vol abaixar la guàrdia. En el duel de la primera volta, els grana no ho van tenir fàcil per emportar-se els tres punts d’Urritxe. Aquell va ser un encontre rocós i el conjunt basc espera plantejar el mateix escenari diumenge.

Amb tot, l’Amorebieta és un equip que ha demostrat tenir moltes escletxes defensives, perquè és l’equip més golejat de la categoria amb 38 dianes. Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal arribarà al duel amb David Juncà i Migue Leal a l’onze per cobrir les baixes per sanció de Joan Oriol i Pol Domingo.