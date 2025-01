Migue Leal i David Juncà, presentats i preparats per jugar

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic va presentar ahir oficialment els dos primers reforços del mercat d’hivern. David Juncà i Migue Leal fa dies que treballen sota les ordres de Dani Vidal. Leal, fins i tot, ja ha pogut jugar tres partits i ahir, van presentar-se amb l’elàstica grana poc abans del que sembla que serà el seu gran dia: diumenge, amb Joan Oriol i Pol Domingo sancionats, apunten a sumar les dues primeres titularitats. Els dos jugadors van aterrar al vestuari grana amb el mateix missatge «il·lusió» i ganes «de pujar la competència a l’equip».

Migue Leal va ser el primer en arribar i ho va fer després d’estar mitja temporada sense trobar equip. En aquest punt, el lateral grana va destacar que «va ser una situació atípica i dura per a un futbolista. No li desitjo aquesta situació a ningú, però estic agraït perquè m’ha servit per créixer i aprendre». A més, va afegir que «quan em vaig reunir amb Javi Sanz no m’ho vaig pensar massa. El Nàstic és un equip potent i era el projecte més fort al qual em volia unir». La història de Migue Leal i el Nàstic es va creuar fa tres temporades al play-off de Vigo. Llavors, Leal va ser el botxí i va negar l’ascens al Nàstic amb el Villarreal B: «Recordo aquell dia. Llavors vaig pensar que era un pal molt dur lluitar tota la temporada per quedar-te fora a l’últim partit. Ara estic aquí i poder pujar amb el Nàstic és un somni», va apuntar el valencià.

El darrer dissabte, contra la Real Sociedad B, Leal va mostrar un petit tast del que és capaç amb la seva profunditat per la banda dreta. En aquest sentit, el lateral va subratllar que «el que vaig mostrar l’altre dia és només un 30% de com estaré a final de temporada».

Pel que fa a David Juncà, el gironí encara no s’ha estrenat en un partit oficial. Juncà va apuntar que «abans de Nadal vaig estar amb el Javi Sanz i no m’ho vaig pensar gaire quan va sorgir l’opció del Nàstic. Vinc aquí a complir els sis mesos que falten». El lateral es va sincerar i va destacar que «és cert que l’andorrana és una lliga inferior i físicament potser no estic en el millor punt, però estic preparat per arribar el diumenge i competir amb gran nivell».

La tasca de Juncà és, potser, la més complicada de totes: competir amb el capità grana Joan Oriol. «Jo vinc aquí a sumar, jugui o no. Diumenge donaré la meva millor versió i intentaré que l’entrenador tingui difícil escollir qui serà titular. El que queda clar és que, si competeixo al màxim, el company també ho farà».