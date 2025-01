El Nàstic encarrila el fitxatge de Borja Granero per reforçar la línia defensiva

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció esportiva del Nàstic prem l’accelerador en aquest mercat d’hivern per tancar els darrers reforços per completar la plantilla de Dani Vidal. Després de la incorporació dels dos laterals, el següent pas per apuntalar el mur defensiu grana era amb un central amb experiència i capacitat de lideratge. En aquest punt, els grana han trobat la peça amb l’actual central de l’Alcoyano Borja Granero.

El defensor de 34 anys i 1,89 metres d’alçada és un dels homes forts de l’Alcoyano, equip que milita al grup 2 de Primera Federació. Granero és un central amb bona sortida de pilota i té molta experiència de tractar amb la pressió de projectes que tenen objectius ambiciosos.

Després de sorgir del futbol base del Valencia, el valencià va fer els primers passos a la Segona Divisió de la mà del Recreativo de Huelva. Després de demostrar talent, en la temporada 2013-2014 es va incorporar al Racing de Santander en un projecte que buscava l’ascens al futbol professional, objectiu que va aconseguir. Després de tancar l’etapa a Cantàbria, va continuar la seva carrera en el futbol professional de la mà de l’Extremadura, on va ser un home important durant dues temporades. El central va aterrar a la Primera Federació en el seu sorgiment com a reforç important de la defensa del Deportivo de la Corunya, on va disputar la primera temporada de la competició abans d’agafar les maletes direcció a Castellón. En aquestes dues temporades en el club orellut va sumar un nou ascens al seu palmarès la darrera temporada.

Aquest mercat d’estiu va aterrar a Alcoi com un reforç de luxe. En aquesta etapa ha sigut un indiscutible del mur defensiu de l’Alcoyano, jugant un total de 18 partits, 16 com a titular i dos des de la banqueta. En aquest sentit, el perfil de Granero ha cridat l’atenció d’un Nàstic que necessitava un reforç a l’eix de la defensa, i més tenint en compte que el conjunt de Dani Vidal ha rebut el doble de gols en la mateixa jornada del curs passat.

Aquest moviment ve lligat de la mà de la sortida de Mario Rodríguez. El Nàstic necessitaria alliberar una fitxa sènior per poder incorporar al central, així que també s’ultima la sortida d’un extrem que enguany no ha arribat a ser una opció per a Dani Vidal.

Es treballa en l’opció Godoy

Són hores candents en el mercat d’hivern. Dintre dels fronts que té oberts la direcció esportiva grana encapçalada per Javi Sanz és la de l’arribada d’Alan Godoy. La situació del davanter canari en el mercat avança com una muntanya russa. En les darreres setmanes era un somni impossible que, poc a poc, es podria convertir en una realitat. El fet que ha posicionat el Nàstic com una de les opcions preferents és la voluntat del jugador. Godoy vol tornar a Tarragona, allà on va ser feliç i va brillar la darrera temporada. Amb tot, el fet que ho complica tot és l’econòmic.

L’Eldense, el seu club, es vol desprendre del jugador, però en forma de traspàs i amb un cost elevat per a la categoria. Amb tot, hi ha molts equips que estan disposats per pagar per un jugador que ha demostrat ser diferencial. De moment, es continua treballant a la Budallera per culminar els que serien els darrers moviments del Nàstic en el mercat.