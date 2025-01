Javi Sanz sobre l'operació d'Alan Godoy: «Som optimistes, ell vol venir al Nàstic de Tarragona»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona continua treballant en el que ja s'ha convertit en el serial del mercat d'hivern: la incorporació d'Alan Godoy. El director esportiu grana, Javi Sanz, ha destacat obertament l'interès del club en la seva arribada perquè el club està preparat «per millorar la plantilla en qualsevol posició». En aquest sentit, Sanz ha subratllat que «som optimistes, la voluntat del jugador és clau: ell vol venir a Tarragona i nosaltres que vingui».

El director esportiu grana també ha destacat una màxima inamovible: l'Eldense vol desprendre's del jugador, però únicament en forma de traspàs, sense contemplar cap altra operació, com una cessió. En aquest punt, Sanz va apuntar que «fa un mes i mig vaig estar amb l'Alan i li vaig dir que no anàvem a entrar en cap mena de subhasta. La seva opinió té un valor important i fa esforços per venir al Nàstic. Nosaltres treballem en com es pot abordar aquesta situació sense que sigui un impacte econòmic important, perquè som responsables amb el pressupost del club i treballem assumint una responsabilitat econòmica».

En aquest darrer punt, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, va destacar que «ahir vam fer una reunió amb tots els membres del Consell d'Administració i va quedar clar que tenim un encàrrec de reforçar el nivell de l'equip, sempre que no vingui amb un desfase del pressupost aprovat a la Junta General d'Accionistes. Aquesta és una decisió unànime i de conformitat en tots els membres del Consell d'Administració. Godoy va ser decisiu en la lluita per l'ascens l'any passat. Em consta que el jugador vol venir, però estem competint contra equips de pressupostos superiors. La decisió és de l'Eldense i del jugador, no depèn només de nosaltres».

Són hores candents per l'operació Alan Godoy. Javi Sanz va destacar que «aquesta situació es resoldrà, vingui o no, en els pròxims dies. El noi el que vol és competir».