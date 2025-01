Arriba la prova del cotó fluix de Migue Leal i David Juncà a les bandes del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic tornarà al Nou Estadi Costa Daurada per jugar el primer partit de l’any a Tarragona aquest diumenge contra l’Amorebieta, el cuer de la categoria. L’onze de gala sempre és un misteri que només coneix el mateix Dani Vidal, però el que ha quedat clar és que hi haurà novetats a les bandes.

Tant Pol Domingo com Joan Oriol van veure la cinquena groga contra la Real Sociedad B i, per tant, no podran jugar el partit. D’aquesta manera, el duel es presenta com la prova del cotó fluix per a les dues novetats grana del mercat d’hivern: Migue Leal i David Juncà.

L’objectiu principal del Nàstic aquest gener era reforçar les posicions defensives. Principalment, la idea era sumar competència per a uns Joan Oriol i Pol Domingo que ho havien jugat tot fins ara. Ni Alexandru Tirlea ni Nil Jiménez podien posar en dubte les seves titularitats, així que les darreres temporades a la Primera Federació s’ha donat per suposat que els dos laterals són peces inamovibles a l’onze grana. D’aquesta manera, la direcció esportiva es va moure per incorporar dos homes de contrastada experiència com són Migue Leal i David Juncà.

Diumenge, tots dos tindran la seva oportunitat per demostrar que són capaços de pispar la titularitat als dos homes forts de les bandes grana. A més, també servirà per veure en quin punt del ritme competitiu es troben, considerant que Migue Leal es trobava sense equip des del maig i Juncà militava a la Primera Divisió d’Andorra.

Presència immediata

David Juncà va completar el primer entrenament amb el Nàstic el passat dimecres així que, tot i que va viatjar a Zubieta, no va debutar amb el Nàstic. Qui sí que ja ha lluït l’elàstica grana va ser Migue Leal. Després d’una primera presa de contacte la setmana passada contra la Gimnástica Segoviana i dimecres contra el Cerdanyola a la Copa Catalunya, Leal va poder mostrar del que és capaç contra la Real Sociedad B.

El carriler va entrar al minut 71 per Pol Domingo amb la tasca de revertir la situació. Llavors, el Nàstic queia per 1-0 i necessitava un revulsiu perquè els atacs no progressaven. La seva entrada va revolucionar per complet el partit. Acompanyat per Antoñín a la banda dreta, va obrir un forat per on el conjunt grana va poder fer mal. De fet, una de les seves arrencades va acabar amb el córner que donaria el gol als grana.

Combinant amb Antoñín, Leal va endinsar-se a l’àrea rival i no va dubtar en rematar cap a la porteria quan va tenir ocasió. El refús va anar a córner i, llavors, la centrada de Gorostidi i el remat de Concha, ajudat per Aitor Fraga, va resultar amb l’empat final.

En aquest sentit, Leal va donar una petita mostra del que és capaç. Ara, diumenge, tindrà l’oportunitat de demostrar contra el cuer que pot ser diferencial. David Juncà també tindrà una bona papereta. El capità Joan Oriol és i ha sigut intocable i, contra l’Amorebieta, es podrà presentar davant l’afició com una alternativa viable. Dani Vidal ja prepara la plantilla per tornar a sumar de tres al Nou Estadi Costa Daurada i Migue Leal i David Juncà seran els seus homes a les bandes.