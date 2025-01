Jordi Alba: «Vaig voler quedar-me un segon any al Nàstic»

Jordi Alba és un dels futbolistes que més èxits han acumulat que han vestit la samarreta del Nàstic de Tarragona. Alba va arribar a Tarragona l'estiu de 2008, amb 19 anys, cedit del València. El futbolista de l'Hospitalet de Llobregat va disputar 36 partits de grana i va anotar 4 gols en aquella campanya, convertint-se en un dels millors jugadors joves de Segona Divisió.

Jordi Alba ha recordat aquest pas pel Nàstic en un pòdcast d'Offsiders en què ha fet un repàs de tota la seva carrera futbolística. El català ha afirmat que recorda l'etapa i la ciutat amb molt d'afecte i estima, i ha dit que a Tarragona es va trobar amb «un dels millors vestuaris» en els que mai ha estat.

El del Baix Llobregat ha arribat a afirmar, inclús, que en acabar el període de cessió, en què va haver de tornar a València, volia tornar a Tarragona per disputar una segona temporada per com s'hi va sentir de còmode. Això, tot i que comptava amb ofertes d'equips de Primera Divisió. Alba explica inclús que va haver de ser Campano, un dels futbolistes més importants d'aquell Nàstic, qui li va acabar recomanant que es quedés a Primera Divisió. Finalment, Alba va fer una gran pretemporada i es va quedar a la plantilla del València, que, en aquell moment, era el tercer millor equip d'Espanya.

No obstant això, no sempre va ser fàcil per a Jordi Alba el seu pas pel Nàstic. El jugador ha recordat que, fins a Nadal aproximadament, no comptava amb massa minuts ni protagonisme, però que, això, també va ser un aprenentatge per ell i el va fer créixer, i els veterans de l'equip el van ajudar. Finalment, Alba va acabar agafant més protagonisme i va acabar sent una peça important a l'esquema de César Ferrando, jugant com extrem esquerre o extrem dret.

Més endavant, Unai Emery, entrenador del València en aquell moment, va descobrir en Jordi Alba un gran potencial com a lateral esquerre, i aquest es va convertir un dels millors jugadors del món, i de la història en aquesta posició, formant una temible societat amb Leo Messi al Barça i també va sumar gairebé 100 internacionalitats amb Espanya, amb qui va arribar a ser el capità. Alba va ser campió de la Champions League amb el Barça i l'Eurocopa amb Espanya. Actualment, es troba encara en actiu a l'Inter de Miami dels Estats Units.