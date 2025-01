Fredrik Wester es posiciona sobre l'opció Godoy al mercat del Nàstic

El possible retorn d'Alan Godoy al Nàstic és un dels temes candents a Tarragona durant aquest període de mercat hivernal. El canari sortirà de l'Eldense, on no ha obtingut el protagonisme esperat, i bona part dels clubs importants de Primera RFEF anhelen incorporar-lo per sumar qualitat i gols a la seva plantilla.

Un d'aquests clubs que somia amb la incorporació del canari és el Nàstic, encandilat pel record del pas de Godoy pel club. El jugador sempre ha mostrat estima i agraïment al club grana, el que facilitaria un possible retorn, però la dificultat econòmica de l'operació (l'Eldense demana traspàs) allunya el canari del Nou Estadi.

Amb aquest clima, diversos aficionats del Nàstic debaten a les xarxes socials sobre la possible operació, valorant si el desemborsament econòmic val la pena per a l'entitat grana. Alguns d'ells interpel·len a Fredrik Wester, accionari majoritari del club, qui, no ha dubtat a mullar-se i mostrar el seu posicionament respecta aquesta possible incorporació.

L'inversor suec ha assegurat que «Sona com una oportunitat bona i estic disposat a fer el que pugui si el club ho considera estratègicament important». Tot i això, Wester ha dit que «no he sentit res del club respecte a Godoy».