No deixar de sumar

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic va sumar el darrer dissabte un punt agredolç contra la Real Sociedad B. Era un duel d’altura, el tercer i el quart classificat xocaven en dinàmiques creuades i així es va traslladar sobre el terreny de joc. Els dos van tenir les seves opcions i, al final, es van repartir un punt. Per al Nàstic, és al mateix temps bo i també insuficient, perquè el conjunt grana va acabar el partit amb les millors ocasions per guanyar el partit. Primer, Unai Dufur va culminar una jugada d’estratègia amb un cop de cap que va fregar el pal dret. Després, Antoñín es va passar de frenada amb els controls dins de l’àrea i va acabar per errar una gran ocasió que ben segur que donarà pel seu cap la resta de la setmana.

Amb tot, començar la segona perdent per un golàs de Goti va fer veure que també es podria haver perdut si Aitor Fraga no s’hagués menjat el tir de David Concha. Així que el punt també és bo, si se suma el gol average guanyat. Pel que fa a Dani Vidal aquesta doble mirada la va mantenir. En declaracions a Tarragona Ràdio va destacar que «el punt no satisfà del tot» per, finalment, després de repassar el duel i la qualitat del rival, va tancar apuntant que «estic content per la imatge de l’equip, és un bon punt fora de casa».

En el duel de dissabte el conjunt de Dani Vidal va anar de menys a més. En la primera part del partit, l’estil del Sanse va guanyar el torcebraç i els grana es van quedar a la defensiva per frenar els contraatacs locals. Tots ells, casualment, van acabar amb tirs des de la frontal de l’àrea. Tot i aguantar la porteria a zero, en defensa els grana van tornar a mostrar inseguretats amb mals controls dins de l’àrea i pèrdua dels duels contra un Marchal que va ser protagonista. En atac, els grana van tenir poques oportunitats però de ben clares. Com, per exemple, una rematada de Jardí per sobre del travesser després d’una pèrdua local.

El descans va servir per reiniciar les dinàmiques del partit. El Nàstic va acabar millor el primer temps, però va ser el Sanse el protagonista dels primers minuts de la segona. Ochieng va tenir una rematada a boca de canó que va enviar fora per obra d’un miracle, però, poc després, Mikel Goti va aprofitar l’espai que va concedir la defensa grana per marcar un golàs des de la frontal.

En aquest punt, el Nàstic va mostrar la seva major virtut. Els grana no es van veure afectats en absolut pel gol rival. Més que abaixar els braços, els grana es van impulsar per revertir la situació. Un dels protagonistes del canvi de la dinàmica va ser Migue Leal. La seva profunditat per la dreta va acabar per forçar el córner que va suposar l’empat. En aquesta tendència a l’alça es va acabar el partit, sobretot en el cap amb la imatge d’Antoñín no transformant l’1-2 des de dins de l’àrea, però sumant un punt i un gol average que mantenen el Nàstic en la disputa pel play-off. Perquè aquesta categoria ha demostrat que el més important és no deixar de sumar i mantenir-se regular.

Igualtat màxima

Al final de la jornada 20 el dibuix que queda del Grup 1 de la Primera Federació mostra la igualtat màxima de la categoria. La victòria de la Cultural Leonesa la fa més líder, destacant amb 40 punts al capdavant de la categoria, a set del segon classificat i a vuit punts del sisè, el Nàstic. La diferència es fa dramàticament més igualada en la lluita del play-off, amb set equips a quatre punts com a màxim entre ells. La segona volta tot just acaba de començar i serà l’equip més regular el premiat amb la lluita per l’ascens a Segona Divisió a final de temporada. La clau és no deixar de sumar en cap jornada, sigui un punt agredolç o insuficient.