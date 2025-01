Final: Empat del Nàstic a Zubieta

Verificat per

Bon contraatac del Sanse que acaba, per descomptat, amb un tir des de la frontal de Mariezkurrena. El xut surt per sobre del travesser.

Entra Garro per Carbonell.

La seva entrada ha sigut un abans i un després. Ningú pot aturar la seva potència per la dreta.

Jugada d'estratègia precisa del Nàstic. Centrada de Gorostidi al primer pal després d'una fina i remat de Dufur que marxa fora per mil·límetres.

La veu Ibai Cabo, que atura un contraatac interessant per al Nàstic.

Targeta groga per a la Real Sociedad B

Targeta groga per al Nàstic

76'

La màgia de Concha

Córner del Nàstic. Els grana centren cap a la frontal de l'àrea. Allà, Concha controla amb el pit i no rep cap pressió. El de Santander calcula i envia un globus precís que es cola per l'escaire. Ni Fraga i ni el central Peru s'entenen i la pilota es cola, inexplicablement, per l'escaire. Màgic Concha en acció!