Al Nàstic li volen dos punts a Zubieta (1-1)

Empat que sap a molt poc. El Nàstic marxa de Zubieta amb la sensació d'haver deixat escapar dos punts contra la Real Sociedad B. El partit es va posar difícil després d'un primer golàs de Goti, però els grana es van recompondre amb un gol màgic de David Concha, amb ajuda d'Aitor Fraga, i van acabar amb opcions clares de guanyar. Primer la va tenir Dufur en una pilota aturada i, després, Antoñín va errar una ocasió clara que, segur, romandrà viva en la seva memòria en els pròxims dies.

Duel d'alçada a Zubieta. Tercer i quart classificat s'enfrontaven per encetar la segona volta, i aquesta intensitat es va veure reflectida en el terreny de joc. Els dos equips destaquen per ser protagonistes en el seu joc, i aquest xoc de les dues tempestes va provocar molta acció des dels primers minuts de partit.

La Real Sociedad B va ser qui va colpejar primer. El filial basc va fer valer la seva rapidesa a l'hora de generar transicions per amenaçar l'àrea grana. Mariezkurrena va avisar en primera instància amb un remat des de la frontal que va sortir per sobre del travesser. Poc després, va ser Goti qui va provar sort, també des de la distància. Els de Sergio Francisco insistien i Marchal era tot un corcoll per la defensa grana. L'extrem va guanyar l'esquena a Dufur i va posar la pilota a l'àrea. Llavors, Leal va fer un mal control que va deixar una pilota morta a l'àrea que, per sort, Montalvo va acabar per refusar.

El ritme del Sanse es començava a imposar, però el Nàstic també va mostrar personalitat. Óscar Sanz i Pol Domingo van pispar una pilota a la frontal de l'àrea per engegar una ocasió clara. Marc Fernández va ser l'encarregat d'executar la centrada i Jaume Jardí, sol al punt de penal, remata per sobre del travesser. Un dels punts forts del Sanse és la seva capacitat de rematada i ho va fer valer. El filial basc va dir la seva amb un contraatac de tres homes. Mikel Rodríguez va encetar l'acció guanyant la disputa a un Antonio Leal fora de posició, Mikel Goti va fer una finta i va cedir el remat a Mariezkurrena, que va rematar amb potència al pal curt. Amb tot, l'Àguila de la Canonja va alçar el vol i va salvar el primer amb una mà miraculosa.

Aquesta va ser la darrera ocasió del Sanse, perquè el Nàstic va fer 'click' i va començar a pujar marxes en el seu ritme fins que va deixar els bascs enrere. La pressió grana era letal i, en més de tres ocasions, van pispar la pilota en la sortida de la pilota del Sanse. Antonio Leal va tenir la seva en atac en una jugada d'estratègia. Narro la va posar al punt de penal, Sanz la va baixar i Leal va rematar, però va sortir per sobre del travesser. El final de la primera part va arribar amb el Nàstic en un punt molt alt, però sense obtenir el premi del gol.

El descans va igualar els dos equips i, a la represa, la tendència va tornar a ser local. El Sanse va tenir una ocasió ben clara, Ochieng va rematar des de l'àrea petita, però el seu cop de cap va marxar, per sort, fora. El Nàstic, però, es va encallar. Malgrat la sortida d'Antoñín i Concha, la pilota durava molt poc a les botes grana. En canvi, el Sanse avançava amb perill.

Finalment, el Nàstic va pagar cara no haver après de la primera part. Mikel Goti, el crack local, es va guanyar la pilota a la frontal de l'àrea. Ningú el pressionava i Goti va veure el forat per marcar tot un golàs que va sorprendre a tothom.

Amb el Nàstic molt tocat, Dani Vidal va fer un canvi clau. Migue Leal va entrar per Pol Domingo i va revolucionar el partit. Des de llavors, el Nàstic va començar a créixer per la dreta sense que ningú el pugui aturar. Una gran arrencada del lateral va forçar un córner que va acabar per ser imprescindible. Els grana van centrar la pilota a l'exterior. Allà, Concha va parar l'esfèric amb el pit, va calcular, i va enviar un globus teledirigit a l'escaire. Ni Aitor Fraga ni el central Peru van entendre's i la pilota es va colar al fons de la xarxa després d'un error greu dels dos.

La màgia de Concha i l'error local va donar una vida extra a un Nàstic que es va fer enorme. De fet, els de Dani Vidal van fregar l'1-2 en dues ocasions. En la primera, de nou en una jugada a pilota aturada. Després d'una finta, Gorostidi va centrar al primer pal. Allà, Dufur va rematar tot sol, però la pilota va sortir llepant el pal dret.

La més clara va arribar cap al final. Álex Jiménez va guanyar una pilota perillosa i, després d'endinsar-se a l'àrea, va servir el gol a Antoñín. El davanter es va passar de frenada i, en comptes de rematar, va controlar fins a tres ocasions abans de buscar porteria. El tir, però, va sortir desviat.

Amb aquest error en ment, el partit va arribar al final amb un Nàstic guanyant un punt que sap a poc, tot i que serveix per guanyar un gol average que podria ser important.