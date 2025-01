Dani Vidal: «La Real Sociedad és el filial que més m'agrada»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vintena jornada del campionat de Primera Federació, que inaugura la segona volta. Després de la golejada contra la Gimnástica Segoviana, el Nàstic visita la Ciutat Esportiva de Zubieta per enfrontar-se a la Real Sociedad B, un rival directe en la lluita per l’ascens.

Comenceu la segona volta contra un filial. De moment se us han donat bé els filials...

«No deixen de ser estadístiques. Sabem que demà visitem un rival que ha sumat 21 punts a casa, una xifra extraordinària, amb quatre victòries consecutives. Dels nou partits jugats a casa, només n’han perdut dos i han guanyat els altres set. Això demostra la dificultat del partit. Tenen els mateixos punts que nosaltres a la classificació, i, personalment, és el filial que més m’agrada. Em sento reflectit en la seva idea de joc: saben tenir la pilota, però són molt verticals quan poden. Si el partit exigeix ser directes, ho son sense problemes. És un equip molt complet, amb jugadors d’un nivell tècnic i físic altíssim, i és un club que està fent les coses molt bé. Sabem que serà un partit exigent, però hem preparat bé la setmana i hi anem amb molta confiança, sabent que si fem les coses bé tindrem les nostres opcions.»

Us heu especialitzat en jugar contra filials?

«Hem fet molt bons partits contra filials, però això no garanteix res. Potser algun dia podríem haver empatat en lloc de guanyar, i alhora, alguns partits que hem empatat o perdut contra equips que no són filials també es podrien haver guanyat. Nosaltres ens centrem en el dia a dia i mantenim aquesta mentalitat.»

Guanyar de la manera que es va fer la setmana passada, pot ser important per a les pròximes jornades?

«Sí, sobretot per la manera com es va aconseguir. No tant pel resultat en si, sinó perquè vam poder posar en pràctica tot el que havíem treballat durant el Nadal. Vam entrenar intensament i ens vam centrar a millorar com a equip. Quan els jugadors veuen que el que treballen als entrenaments funciona en partit, guanyen confiança. Això és clau per al futur.»

Quin paper poden tenir les dues incorporacions en aquest mercat (Migue Leal i Juncà) en segona volta?

«Quan fitxes, ho fas amb la intenció que siguin jugadors importants. Ara bé, la importància no sempre es mesura en minuts jugats. Creiem que aquestes incorporacions donaran un salt de qualitat a la plantilla, i el seu rendiment determinarà el seu protagonisme. Estem convençuts que seran peces clau.»

Per xarxes es parla molt del possible fitxatge d'Alan Godoy. Estas preocupat que aquest fet desviï l’atenció de la competició domèstica?

«No. Això forma part del futbol, especialment al gener. Els temes de mercat estan en mans de la direcció esportiva, i nosaltres estem 100% centrats en el partit.»

Després del 5-0 de la setmana passada, hi ha alguna cosa en la que el Nàstic hagués pogut millorar en aquest partit?

«Per descomptat. A cada partit hi ha aspectes a millorar. La primera ocasió del duel va ser un xut creuat de la Gimnástica. Tot i fer moltes coses bé, cal mantenir l’autocrítica objectiva. Si al gener ja ens creiem perfectes, no anirem enlloc. La clau és treballar dia a dia per millorar.»

Has anat variant l'esquema durant la temporada, que t'influeix més per a demà, el partit d'anada o l'últim partit?

«Barrejo una mica de tot. L’anada és una referència, però cada moment de la temporada és diferent. A la primera volta, la Real alternava esquemes, i ara sembla que es consolida amb un 4-3-3. Això canvia l’estructura del rival i el que podem fer nosaltres. Tenim diverses opcions i, si un esquema no funciona, sempre tenim un pla B o C.»

És especialment important per a l’equip començar l’any amb una victòria fora de casa, en el primer partit fora, per treure’s el mal sabor de boca en les últimes visites fora?

«Guanyar sempre és positiu. És cert que els últims partits fora ens van costar més, però això ja es va analitzar i vam identificar els motius. Demà volem donar continuïtat al que vam fer a casa, en un camp amb bona gespa i, esperem, bones condicions meteorològiques. Serà un partit difícil, però anem amb confiança per guanyar-lo.»

En què ha canviat el Sanse des de la primera volta?

«Només una mica en l’estructura, perquè la seva intenció de joc es manté. És un equip que sap pressionar, però també defensar bé la seva àrea. Tot i ser joves, tenen ofici i determinació. Hem treballat per neutralitzar les seves virtuts i atacar les seves debilitats, com vam fer a la primera volta.»

En la primera volta Antoñín va ser un futbolista important amb dos gols, ara sembla que s'ha assentat en un rol de revulsiu. Com veus al jugador?

«Amb els cinc canvis, el futbol ha canviat. Ara més jugadors poden ser protagonistes en un partit. El més important és el conjunt. Jo sempre els dic que, al final, el que compta és celebrar els tres punts junts al vestidor. És clau entendre els rols i acceptar que poden variar durant la temporada.»

Per què aquesta diferència de resultats entre casa i fora?

«No plantegem els partits de manera diferent, però és cert que a casa tenim el suport de l’afició, que ajuda molt. Fora, però, també tenim seguidors desplaçats, i això ens motiva encara més. Millorar els resultats fora de casa és un dels objectius per a aquesta segona volta.»