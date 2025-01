L'FC Andorra, rival del Nàstic als quarts de final de la Copa Catalunya

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra serà el pròxim rival del Nàstic a la Copa Catalunya. El conjunt grana va guanyar el bitllet als quarts de final després de golejar per 0-4 al Cerdanyola, equip de Tercera Federació. L'eliminatòria de Copa Catalunya s'haurà de disputar en una data com a límit el 29 de gener, segons apunta l'FCF. El partit serà al Nou Estadi Costa Daurada, en ser el Nàstic considerat com a rival d'inferior categoria. En aquest cas, l'Andorra, equip vinculat a la Federació Catalana de Futbol, i l'RCD Espanyol han entrat a la competició directament en quarts de final en qualitat de ser equips de Segona Divisió, la categoria en la qual van jugar tots dos l'any passat.

D'aquesta manera, el Nàstic ja sap el seu nou rival d'una competició on, de moment, només ha afrontat amb els joves jugadors del filial, la Pobla de Mafumet, i del Juvenil A. Els grana van accedir a la Copa Catalunya en l'eliminatòria contra el Tona de Tercera Federació, la qual van superar a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 1, amb gol d'Albert Querol. Dimecres, els grana van golejar al Cerdanyola per 0-4, un partit en el qual van marcar David Cabezas, Albert Querol, David Montagut i Sergi Folch.

El duel es disputarà en una data com a límit el dimecres 29 de gener. En cas de confirmar-se la data, seria tres dies abans del duel de Primera Federació al camp del Celta Fortuna, un dels desplaçaments més llargs de la temporada. Com a curiositat, el conjunt grana ja va jugar prop d'aquestes dates contra l'Andorra. El 26 de gener del 2022 els grana van rebre a l'Andorra en un duel de Primera Federació, un partit que va acabar amb victòria andorrana per 0-3, deixant molt tocat llavors a Raül Agné a la banqueta. Aquella temporada va acabar amb el Nàstic disputant-se la final del play-off a Vigo.

L'altra eliminatòria enfronta el Sabadell amb l'RCD Espanyol. En cas de guanyar, el Nàstic jugaria les semifinals contra un equip de Primera Divisió, sigui el Girona o l'Andorra.