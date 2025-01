Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va fer oficial ahir la incorporació de David Juncà per reforçar el lateral esquerre. Amb aquest nou canvi de cromos, el conjunt grana ja ha encarrilat gran part dels seus objectius del mercat d’hivern: reforçar la competència dels imprescindibles Joan Oriol i Pol Domingo amb jugadors d’experiència contrastada, com David Juncà i Migue Leal, que poden aportar quelcom més del que ja es tenia.

Des de l’entitat grana s’ha repetit en diverses ocasions que a l’hora de mirar el mercat sempre és més important la qualitat a la quantitat. Avui s’entra en l’equador del període de fitxatges hivernal, encara queden molts dies per acabar i des de la direcció esportiva grana es valoren totes les opcions per buscar la cirereta en el pastís.

Un no, que es presenta com un somni gairebé impossible és el d’Alan Godoy. El davanter canari, que va brillar amb el Nàstic al final de la temporada passada, va fitxar per l’Eldense el darrer estiu. En aquesta nova oportunitat a la Segona Divisó, Godoy tampoc ha pogut demostrar tot el seu potencial, així que des del club de la Comunitat Valenciana l’han posat a la rampa de sortida per alliberar fitxes. En el moment que el canari va entrar en el mercat, ha protagonitzat el seu serial particular. El seu nom s’ha posat damunt de la taula a tot equip amb aspiracions ambicioses de la Primera Federació: el Real Murcia, l’Hércules, el Marbella, l’UD Ibiza i l’AD Ceuta, equip que el va patir en la semifinal del play-off d’ascens, s’han activat per incorporar el davanter. Alguns, també amb la intenció de pagar un traspàs. Fins ara, era el filial del Real Madrid qui estava millor posicionat per emportar-se la perla canària, però sembla que l’opció s’ha refredat.

Després de la golejada contra la Segoviana, es va refermar la idea que l’atac ja està solucionat, però, com va destacar Dani Vidal en roda de premsa «si podem millorar alguna demarcació ho farem. Des de la direcció esportiva treballen en funció de les oportunitats on podem arribar. És millor sempre fer moviments de qualitat, no en quantitat». A les xarxes, els nastiquers ja bullen amb la possibilitat del retorn de qui va ser una figura al final de la temporada passada. En la prèvia del duel contra la Segoviana, el president Lluís Fàbregas va destacar en micròfons de Tarragona Ràdio en referència a Alan Godoy que «no hi ha res descartat en aquest mercat d’hivern». A més, va afegir que «esperem replicar el que va passar l’any passat al mercat enguany amb jugadors que millorin la qualitat de la plantilla, sempre escoltant dels que saben: la direcció esportiva i els entrenadors».

Aquest, però, és un somni difícil, gairebé impossible, tenint en compte que en una competició ferotge a nivell econòmic, el Nàstic té les de perdre competint contra equips amb un pressupost superior.

En el cas de no poder mantenir-se a Segona Divisió, la Primera Federació és el destí ideal per a un davanter que va demostrar, amb set gols amb el Nàstic, que és capaç de canviar partits. I, en cas d’haver pujat a Segona, encara seria jugador grana. Amb tot, ara sembla un somni impossible.