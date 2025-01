Les joves perles del Nàstic s’exhibeixen amb una golejada a la Copa Catalunya

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Els joves jugadors del planter del Nàstic de Tarragona van tornar a brillar amb llum pròpia per assolir la classificació per als quarts de final de la Copa Catalunya després de golejar el Cerdanyola de Tercera Federació per 0-4.

David Cabezas, Albert Querol, David Montagut i Sergi Folch, tots ells jugadors del filial, la Pobla de Mafumet, van ser els encarregats de posar les dianes contra un equip de superior categoria. Dani Vidal va disposar de tres jugadors del primer equip. Migue Leal i Biel Vicens van jugar els primers 45 minuts per agafar rodatge, mentre que Dani Rebollo es va encarregar de salvaguardar la porteria grana durant tot el partit.

Tots els jugadors sobre la gespa del ZEM Les Fontetes van sortir amb ganes d’aprofitar els seus minuts lluint la samarreta grana. De fet, el primer gol no va trigar ni un sol minut en pujar al marcador. El conjunt grana va interceptar la primera posició del Cerdanyola i va armar un contracop. La pilota va caure als peus del debutant David Cabezas que, resolutiu, va enviar la pilota al fons de la xarxa des de la frontal de l’àrea.

Cabezas ha començat de la millor manera possible la seva etapa al planter grana. El jugador de 20 anys i d’1,92 metres es va incorporar fa una setmana a la Pobla de Mafumet procedent de l’Alcorcón B. De moment, en el seu debut amb el conjunt de Manel Cazorla va ser l’encarregat de marcar el gol de la victòria del filial grana en el camp del líder, el Vilanova i la Geltrú. En el seu debut amb la samarreta grana, només va trigar 54 segons per anotar el seu primer amb la samarreta del Nàstic.

Qui també va aprofitar els seus minuts va ser Biel Vicens. El jugador del primer equip només havia jugat un total de 12 minuts en el partit de Copa del Rei contra l’Ibiza Islas Pitiusas i va ser el timó del Nàstic en atac des del mig del camp.

Va ser en una nova pèrdua de pilota del conjunt local quan el Nàstic va marcar el segon gol del partit. Biel Vicens va assistir i Albert Querol va posar la pólvora en el que va ser el seu segon gol en aquesta competició. El mateix Vicens va tenir el tercer gol tot just abans del descans, però el porter li va aturar el tir. Dani Rebollo també va tenir la seva activitat. De fet, va mostrar bons reflexos per atrapar un tir de Yáñez que va topar al pal.

A la segona meitat, tant Vicens com Leal es van quedar a la banqueta i van donar protagonisme a jugadors del filial com Roger Ciuró, que es va mostrar molt capaç a la medul·lar i Oriol Subirats, que va mostrar la seva capacitat ofensiva pel lateral dret.

De fet, el jugador del Juvenil A va realitzar l’assistència del tercer gol, quan la seva centrada la va rematar David Montagut, jugador de la Pobla, al fons de la xarxa. Finalment, la cirereta del pastís la va posar Sergi Folch executant una falta directa perfecta per posar el 0-4 final.

Durant el partit més joves del planter del Nàstic van tenir el seu moment per brillar. De fet, Eddy Wester, fill de l’accionista Fred Wester i jugador del Juvenil A, va debutar amb la samarreta grana. Avui, a les 13 h, el Nàstic sabrà el seu rival de quarts de final. En el sorteig es troben els classificats Sabadell i Nàstic i els equips que l’any passat van estar a Segona, l’Espanyol i l’Andorra.