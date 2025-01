Dani Vidal: «Migue Leal m’ha demanat jugar contra el Cerdanyola»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona jugarà avui els vuitens de final de la Copa Catalunya. El conjunt de Dani Vidal s’enfrontarà a les 19 h contra el Cerdanyola, equip de Tercera Federació. Els grana van accedir a aquesta ronda després d’eliminar a la tanda de penals al Tona, rival de la mateixa categoria. En cas de guanyar avui, els grana accedirien a quarts on es podrien enfrontar a rivals que l’any passat van jugar Segona Divisió, com l’Andorra i l’Espanyol.

Per afrontar aquesta eliminatòria, Dani Vidal repetirà la fórmula que va ser exitosa en la darrera i presentarà una convocatòria amb jugadors de la Pobla de Mafumet i del Juvenil A. A més, els joves estaran acompanyats d’algun jugador del primer equip, com és el cas del fitxatge Migue Leal. El tècnic grana va destacar en roda de premsa que «Migue Leal em va demanar jugar aquest partit. És un jugador que fins al 20 de desembre va estar entrenant en camps de gespa artificial, així que aquest canvi de superfície, que tenim que poden provocar lesions, no l’afectarà tant. Creiem que el duel li pot venir bé per acumular ritme de partit». Pel que fa als joves jugadors del planter, Dani Vidal va apuntar que «el partit ens anirà bé per tornar a valorar el nivell competitiu dels més joves».

Dani Vidal no va descartar l’aparició de més jugadors del primer equip que necessitin rodatge. Qui va ser descartat per complet va ser Gorka Pérez. El central, tot i estar recuperat de les seves molèsties, no formarà part de l’expedició perquè «les molèsties de Gorka Pérez eren temes de tendó i aquest tipus de molèsties són les que més es pateixen en camps de gespa artificial. Hem aconseguit recuperar a Gorka i no creiem que sigui convenient el canvi de superfície per a ell».

Pel que fa el Cerdanyola, Dani Vidal va destacar que «a diferència del Tona és un equip que té més dificultats a la lliga. Els que hem entrenat en aquesta categoria sabem que és una lliga d’una competència molt elevada. El camp de les Fontetes és petit i segur que hi haurà molta disputa, multitud de segones jugades i es buscarà el joc directe».