Quart del Nàstic! Festa grana

Narro inicia el contracop amb un detall de qualitat driblant a dos atacants de la Segoviana. L'extrem ha allargat la jugada cap a Óscar Sanz que, al seu temps, ha centrat a la frontal de l'àrea a l'exterior. Jaume Jardí la rep i passa cap a Pablo Fernández, que no arriba per ben poc. Gran jugada associativa.

39'

Té Pablo el hat trick!

Jugada màgica del Nàstic. Bona triangulació grana entre Sanz, Jardí i Narro. Els tres han estabilitzat la jugada per l'esquerra i la màgia l'ha posat Narro. L'extrem ha fet una sotana a un defensor de la Segoviana per quedar-se sol a la banda. El balear ha centrat al segon pal i Pablo ha rematat a gol per assolir el tercer, però la Segoviana l'ha tret des de la línia de gol.