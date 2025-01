Festa grossa del Nàstic per encetar el 2025 (5-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ha entrat al 2025 per la porta més gran possible. Maneta del conjunt de Dani Vidal per donar un cop a la classificació i a la confiança de la plantilla en un triomf il·lusionant contra la Gimnástica Segoviana. Els grana van estar excel·lents a la primera meitat amb un Pablo pitxitxi amb dues dianes i Narro totalment endollat per generar atac rere atac per als tarragonins. A la segona part, amb el tercer gol, la Segoviana ha abaixat els braços davant un Nàstic imparable que ha tancat el duel amb 5-0, però el resultat ben podria haver acabat amb un parell de gols més.

El Nàstic va engegar el primer partit de l'any amb la victòria entre cella i cella. Les vacances de Nadal van anar bé perquè l'equip descansés d'un desembre dur, però no s'oblidava d'haver acomiadat l'any amb una derrota.

Els primers deu minuts van ser un bon test de rendiment. Els grana es mostraven valents i connectats en atac a través d'un Víctor Narro en la seva millor forma. D'altra banda, la Segoviana no es va acovardir i Astray va avisar amb un tir creuat des de l'interior de l'àrea que va sortir fora fregant el pal dret d'Alberto Varo.

Els grana van posar la directa i els contraatacs ràpids començaven a sorprendre la defensa de Segòvia. Jaume Jardí va demostrar que també ha començat l'any de la millor manera. El reusenc va comandar un contracop que ell mateix va finalitzar des de la frontal, però Oliva li va treure el gol amb una gran aturada. Narro va estar atent per rematar el refús, però la defensa segoviana va aconseguir treure aigua per evitar l'1-0. Però no va ser suficient.

L'atac grana va fluir a través de la defensa rival penalitzant cadascuna de les esquerdes en la seva línia de quatre. El gol va arribar poc després. Joan Oriol va filtrar una gran passada entre les línies segovianes per deixar sol a Marc Fernández i Pablo. El primer estava en fora de joc i, murri, va deixar passar l'esfèric sense tocar-lo per habilitar l'entrada de Pablo. L'asturià es va plantar davant Oliva i no va fallar. Gol de killer ajustant el tir al pal dret del porter.

L'1-0 va ser un cop d'efecte, però no definitiu per una Segoviana valenta en la pressió i que aconseguia arribar amb perill, però sense rematar entre els tres pals. Amb tot, l'atac grana no va fer més que anar a més amb Jardí i Narro completament desfermats.

El segon no va trigar en arribar. L'estratègia va tornar a afavorir al Nàstic i, sobretot, el braç d'Óscar Sanz. Com és habitual, el migcampista grana va transformar un servei de banda en una centrada al punt de penal. Allà, Pablo va tornar a dominar el cel per rematar de cap al segon pal i sorprendre a tothom per marcar el 2-0.

La festa grana no va acabar aquí. De nou, Narro es va inventar una jugada fent una sotana a un defensor. El seu centre el va rematar Pablo amb el peu, però la defensa Segoviana va impedir el hat-trick de l'asturià sobre la línia de gol.

A la represa, les sensacions es van mantenir. Els grana no van abaixar la guàrdia tot i l'avantatge i, aviat, van tornar a obrir la llauna. Aquesta vegada, Pablo Fernández va fer d'assistent. L'asturià va recórrer la banda esquerra amb comoditat i va servir en safata el gol a Jardí a l'àrea petita. El reusenc no va errar davant el porter per posar el 3-0.

Aquest gol va ser definitiu per a la Segoviana. Les escletxes del mur defensiu rivals es van fer forats. L'atac del Nàstic era inaturable per als de Segovia que es van convertir en convidats de pedra de la festa grossa grana. En un córner, Dufur va tornar a encendre el Nou Estadi amb el 4-0.

Amb la feina feta, Pablo, Narro i Marc van ser substituïts, però Concha i Antoñín volien gresca. Tots dos van executar la jugada del cinquè. Concha li va servir en safata a Antoñín, però un defensor va blocar el tir del davanter grana. El refús, però, el va atrapar Concha per establir la maneta, un resultat inaudit des de fa temporades al Nou Estadi.

Totalment superats, la Segoviana va abaixar els braços des de mitjans de la segona meitat i el Nàstic va abaixar revolucions. Així i tot, els grana podrien haver marcat el sisè i el setè. De fet, el van fer a la sortida d'un córner, però l'àrbitre el va anul·lar per fora de joc. Poc després, el fitxatge Migue Leal va debutar amb la samarreta grana i es va lluir amb una assistència a Antoñín. Davant d'Oliva, el punta grana va definir buscant l'escaire, però el porter de la Segoviana va treure una mà miraculosa i li va negar el gol.

D'aquesta manera, el Nàstic va engegar de millor manera possible el 2025. Maneta al Nou Estadi, deixant la porteria a zero, recuperant la segona posició i quedant-se a sis punts del líder.