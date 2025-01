El Gimnàstic contra la Gimnástica: duel de les davanteres per tancar la primera volta al Nou Estadi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Les vacances de Nadal ja han acabat. Torna la rutina a can Nàstic i la pilota tornarà a rodar al Nou Estadi Costa Daurada demà a les 17.30 hores en un partit inèdit que servirà per donar punt final a la primera volta de la lliga. El Gimnàstic de Tarragona s’enfrontarà per primer cop a la Gimnástica Segoviana en un duel de davanteres.

Tarragona i Segòvia tenen més en comú que dos equips de futbol amb el nom de gimnàstic. Les dues ciutats comparteixen monument històric: l’aqüeducte. L’Aqüeducte de les Ferreres tarragoní, també conegut com el Pont del Diable, competirà d’una particular manera contra l’Aqüeducte de Segòvia. Els dos elements proveïen a les dues ciutats un bé elemental com és l’aigua. A nivell futbolístic, aquests dos monuments representen les dues davanteres de dos equips que tenen facilitat amb el gol i que estan representats amb Pablo Fernández, pitxitxi grana, i Davo Martínez, ariet dels castellanolleonesos.

El Nàstic de Tarragona busca iniciar l’any recuperant el seu punt fort, el gol. En els darrers tres partits, els grana només van veure porteria una vegada. De fet, només van rematar una vegada entre els tres pals. Una sequera ofensiva que va condicionar un final d’any difícil. Després de les vacances de Nadal, els grana tornen amb els ganivets esmolats i amb la confiança de recuperar l’encert contra una Gimnástica Segoviana dèbil en defensa.

El conjunt castellanolleonès acaba d’aterrar a la categoria amb un projecte continuista i s’ha aconseguit adaptar a la categoria assolint la seva posició a la meitat de la taula. L’equip entrenat per Ramsés Gil és un dels equips que més gol rep de la categoria. De fet, amb 28 dianes en contra, només és superat pels equips que es troben en posicions de descens. Els segovians han trobat la manera de compensar aquesta carència a base de gol i aquest està representat per Davo Martínez.

L’atacant gallec aterrar enguany a la Primera Federació després d’acabar la darrera temporada amb 11 dianes amb el Coruxo de Segona Federació. El punta s’ha aclimatat a la categoria de la millor manera i és el màxim representant de la pólvora segoviana amb 9 gols en 18 partits. Davo ha demostrat la seva sang freda de cara a porteria i, enguany, ja ha marcat de totes les maneres possibles.

El davanter és un rematador nat i té un bon olfacte per situar-se en el moment requerit. A més, també ha demostrat l’encert a l’hora de resoldre les situacions de mà a mà davant els porters. Tot i que la diferència entre el registre golejador de Davo i els seus companys és abismal, la Segoviana també ha mostrat altres eines per superar partits difícils.

El conjunt de Ramsés Gil va tancar l’any en una ratxa brutal de tres victòries i un empat. Aquestes no van ser triomfs qualsevol, sinó que van ser capaços de superar equips que competeixen per al play-off com l’Andorra i la Cultural Leonesa a l’últim minut.

Aquest serà el cinquè duel consecutiu del Nàstic contra equips de Castella i Lleó. Fins al moment, els grana acumulen un rècord de tres derrotes i una victòria. Aquesta, però, va ser a casa i els grana volen repetir la fita per encetar l’any de la millor manera possible.