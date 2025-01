Dani Vidal: «No estem tan lluny de la versió de l'any passat, i el marge de millora és molt gran»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la dinovena jornada de campionat a Primera Federació. Després de l'aturada per Nadal, el Nàstic reprén la competició amb un exigent partit contra la Gimnástica Segoviana. El partit es disputarà dissabte a les 17:30 h al Nou Estadi.

Com està l’equip?

«Nadal ens ha servit per acabar de recuperar jugadors. Fins i tot el Gorka, que va tenir problemes físics durant tot el primer tram de temporada, ha aprofitat les últimes setmanes abans i durant Nadal per fer tractaments. Ja entrena amb el grup, i ara només li falta recuperar el ritme de competició. Nadal ens ha anat molt bé per fer net, i per a demà tothom està disponible.»

Comptes amb Migue Leal demà?

«Sí, sí. El Migue ha estat sense equip aquest primer tram, però ha estat entrenant amb un equip i també amb un preparador físic. Els primers dies aquí l’hem vist molt bé. Té la fitxa tramitada i la revisió superada. Crec que ens pot aportar un punt d’experiència —ha jugat bastants partits a Segona Divisió— i un perfil ofensiu com a lateral dret. És el que buscàvem, sobretot per a partits a casa, on molts rivals es tanquen. També suma competència per a Pol, que és important en totes les posicions.»

Et preocupa el mal moment de l’equip les últimes jornades?

«Cada partit ha tingut el seu context. No és el mateix la derrota contra la Cultural que la de Ponferrada. A Ponferrada, fins al minut 60, el partit estava controlat. Ens posem per darrere al marcador i ens fan ràpidament el 2-0. A Salamanca, el guió va ser diferent. Hem insistit molt en trobar aquest punt de joc i d’ocasions que vam tenir fins fa poc. El dia del Huesca o contra la Cultural vam generar moltes oportunitats. Això ens fa pensar que no estem tan lluny de recuperar bones sensacions. Hem de tornar a ser un equip reconeixible, sobretot a casa, i aconseguir un nivell més equilibrat, com el de la temporada passada. Si guanyem demà, tancaríem la primera volta amb 31 punts, gairebé a només una victòria dels 35 que teníem l’any passat. Així que, som lluny? No. I el marge de millora és molt gran.»

Què esperes de la Gimnástica Segoviana?

«És un equip que ja coneixia de l’any passat, perquè van jugar la Copa del Rei contra el Sestao, el nostre rival en aquell moment. És un equip intens, capaç d’obrir els partits, de jugar amb distàncies molt àmplies entre línies i de competir cada pilota amb personalitat. Tenen jugadors com Davo, que porta nou gols i està en un estat de forma sensacional. Nosaltres hem d’evitar caure en el seu joc d’anades i tornades i controlar el partit.»

És clau aturar Davo?

«Sí, quan un jugador porta nou gols és evident que està en un moment dolç. Hem de tenir-lo controlat a ell i a altres jugadors perquè compten amb individualitats destacades. Però, sobretot, cal estar atents fins al final, ja que són un equip capaç de remuntar al descompte. Això els fa molt perillosos.»

El últims partits l'equip ha estat fluix de cara a gol, quin ha estat el problema?

«És una combinació de factors. L’últim mes i mig vam tenir molts partits entre setmana, una càrrega important de minuts. Tot i rotar molt les alineacions, potser hem perdut fluïdesa. Aquests deu dies hem treballat per generar més opcions en atac i recuperar el nivell d’ocasions d’altres partits.»

És un partit important per no caure a la mitja taula?

«Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos, partit a partit. És un partit rellevant per sumar tres punts i allunyar-nos dels equips de sota. En aquesta lliga, dues victòries seguides et poden col·locar on vols estar, però també és fàcil que els de sota s’apropin amb un parell d'ensopegades. És un campionat llarg La clau és mantenir l’exigència diària i fer bé les coses. Si ho aconseguim, el Nàstic estarà on volem: el més amunt possible.»