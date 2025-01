El Nàstic repassa el mercat amb calma i amb un lateral esquerre com a prioritat

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre que Dani Vidal efectua els darrers entrenaments de la setmana per afrontar el duel de dissabte contra la Gimnástica Segoviana, la direcció esportiva treballa amb calma i precisió per sumar noves incorporacions a la rereguarda. Després d’incorporar a Migue Leal al lateral dret, la prioritat actual del Nàstic és sumar un nou lateral esquerre que aporti més competència a una banda que actualment Joan Oriol domina amb mà de ferro.

És una realitat que en els darrers mercats d’hivern el Nàstic s’ha mogut de pressa perquè les noves incorporacions s’adaptin al grup com més aviat millor, però aquesta finestra de fitxatges es presenta clau per a les aspiracions grana de millorar l’equip.

Els reforços a la defensa són més difícils d’executar, és una demarcació important en la qual els errors es paguen més que en altres posicions, d’aquesta manera, des de l’entitat grana estan atents al mercat per trobar un perfil contrastat i segur que doni guerra a Joan Oriol. Això sí, sempre amb la norma d’aconseguir primer una sortida que habiliti un nou fitxatge.

Actualment, el capità grana ha sigut l’amo i senyor de la banda sense cap oposició. De fet, dels 18 partits disputats només es va perdre una titularitat, contra el Lugo, i va ser per problemes de lumbàlgia. Amb tot, va acabar disputant tota la segona part. D’aquesta manera, Nil Jiménez, amb contracte fins al juny de 2026, tindria l’opció de marxar en qualitat de cedit per sumar minuts que l’ajudin a créixer en un altre equip.

Comodí Pol Domingo

La defensa és la demarcació a reforçar, però de moment la prioritat és el lateral esquerre. Actualment, els grana compten amb tres centrals a la plantilla amb Unai Dufur i Antonio Leal com a titulars i Gorka Pérez com a tercer en discòrdia. Tots tres es mantindran en aquest segon tram de curs i des del club esperen que Pérez faci net i acabi amb la seva particular tortura amb les lesions.

Amb el mercat obert, la direcció esportiva grana treballa amb múltiples opcions per reforçar l’eix de la defensa. Una de les quals que es treballa és la de no fitxar i comptar amb el comodí de Pol Domingo per reforçar aquesta posició. Quan de la Pobla de Montornès va debutar amb la samarreta del primer equip ho va fer com a central. De fet, aquesta va ser la seva posició més comuna les temporades 19-20 i 20-21 mentre que Carlos Albarrán ocupava el lateral dret.

El curs 21-22, en l’estrena de la Primera Federació, Domingo va fer la transició al lateral dret de la mà de Raül Agné. Poc abans de l’inici de lliga, Albarrán va patir una lesió que va deixar la demarcació òrfena i el de la Pobla de Montornès la va ocupar. El seu creixement a la banda dreta va ser d’escàndol, convertint-se en qüestió d’una temporada en l’amo i senyor de la banda dreta.

Ara, amb Migue Leal per la dreta, Pol Domingo podria ser el nou comodí a l’eix de la defensa, de la mateixa manera que Óscar Sanz ho ha sigut fins ara. Ara mateix, el lateral esquerre és una prioritat, mentre que l’atac grana es considera que ja està cobert. Amb tot, el mercat és llarg i el Nàstic està obert a tota possibilitat.