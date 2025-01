Els mercats d’hivern del Nàstic: precisió i pocs moviments per reforçar la plantilla

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Reis d’Orient van deixar el darrer diumenge un regal abans d’hora per als nastiquers. El Nàstic de Tarragona va oficialitzar l’arribada de Migue Leal, un lateral dret amb destacat poder ofensiu que competirà per la posició amb Pol Domingo.

Al mateix temps, l’arribada va anar de la mà de la primera sortida, la d’Alexandru Tirlea, que va deixar el conjunt grana després de dues temporades a l’entitat grana. Aquests moviments van servir per encetar el mercat d’hivern de fitxatges del Nàstic, que romandrà obert fins al 31 de gener.

Aquesta finestra d’incorporacions a mitjan temporada serveix, per a molts clubs, apuntalar els seus projectes amb nous jugadors i reforçar aquelles posicions que han arrossegat mancances des del mercat d’estiu. Hi ha equips que sacsegen la plantilla amb múltiples canvis per assolir els seus objectius a final de temporada, mentre que d’altres fitxen més aviat poc. Des de la creació de la Primera Federació, el Nàstic ha apostat per afrontar els mercats d’hivern amb precisió i pocs moviments.

La darrera temporada, el conjunt de Dani Vidal va arribar a les vacances de Nadal amb fortaleses i debilitats ben marcades. Mentre que la defensa era superior, els grana necessitaven gol i el club es va moure per assolir dos fitxatges: Alan Godoy i Álex Mula. Els dos atacants van viure dues trajectòries ben diferents, Mula va revolucionar l’atac en els primers partits i es va anar apagant al llarg de la temporada, mentre que Godoy va esclatar com a golejador en el tram final.

El curs 22-23 el Nàstic va afrontar un mercat convuls. Marc Fernández va ser l’únic moviment. L’actual segon capità grana va aterrar a Tarragona abans, fins i tot, que s’obrís oficialment el període de fitxatges. No va haver-hi més moviments a la plantilla, però sí al cos tècnic.

Raül Agné va ser destituït de la banqueta grana i en el seu lloc va entrar Iñaki Alonso per intentar remuntar una temporada més que difícil. Poc més d’un mes després, Alonso també va ser acomiadat i Dani Vidal va agafar el càrrec. Llavors, Marc Fernández va ser un home fort per reactivar l’equip amb 4 gols i una assistència que van ajudar el Nàstic a acabar en posicions de Copa del Rei.

Finalment, en la temporada 21/22, l’any del debut a la Primera RFEF, el Nàstic també va encarrilar el mercat d’hivern aviat amb les incorporacions d’Elías Pérez i Dani Romera. A última hora, Juan Camilo Becerra va aterrar per acabar de reforçar la davantera grana. Dels tres, qui més impacte va tenir va ser Romera, que va assolir set gols i una assistència. Pérez va ser un jugador de rotació en el centre del camp i Becerra va ser el fitxatge més desencertat.

Tot i la tendència de pocs moviments a l’hivern en els darrers anys, el Nàstic també ha sigut en el passat un equip que ha fet tabula rasa al gener. Per exemple, la temporada 18-19, els grana van incorporar més de deu jugadors, com José Kanté, Miguel Palanca i Mikel Villanueva, entre d’altres.

Enguany, la direcció esportiva espera molts més fitxatges. Després de Migue Leal, els grana volen reforçar el lateral esquerre i l’eix de la defensa. Això sí, per poder entrar, primer hi ha jugadors de l’actual plantilla que hauran de sortir.