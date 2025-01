14 jugadors del Nàstic acaben contracte al juny i ja són lliures per negociar amb altres clubs

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’entrada al mes de gener, la normativa de la Federació espanyola permet als futbolistes el contracte dels quals venç en menys de 6 mesos negociar-ne un de nou amb altres entitats. Així, amb l’arribada del 2025 al Nàstic , que ja ha tornat als entrenaments, se li ha obert la carpeta de fins a 14 futbolistes de la primera plantilla, cadascun amb la seva particular situació dins l’equip, els quals ja són lliures per a negociar amb qualsevol club.

Aquests 14 jugadors són: Joan Oriol, Marc Fernández Mario Rodríguez, Alberto Varo, David Concha, Álex López, Alexandru Tirlea, Pablo Fernández, Gorka Pérez, Ander Gorostidi, Dani Rebollo, Biel Vícens, Pol Domingo i Unai Dufur.

Aquesta no és una situació nova, el club està acostumat a tractar amb aquest tipus de situacions, ja que és habitual signar contractes curts, sovint amb possibilitat d’ampliació en cas que les dues parts hi estiguin d’acord. Aquest és el cas del contracte de dues peces claus de la plantilla, les quals van ser renovades el passat estiu: Ander Gorostidi i David Concha, que compten amb aquesta opció en el nou contracte que van signar el passat estiu.

En canvi, alguns altres jugadors, que no estan gaudint del paper que els agradaria dins la plantilla, podrien buscar una sortida aquest mateix mercat de gener per tractar d’alliberar fitxes per a reforçar la plantilla. És el cas, per exemple de Tirlea i Mario Rodríguez, que podrien partir aviat del Nou Estadi. El mateix cas de Biel Vicens, qui va arribar el passat estiu en condició de cedit, però, després de gairebé no gaudir de minuts, podria decidir tallar la seva cessió i retornar al Barça.

La situació també és perillosa a la porteria. El Nàstic disposa de dos porters de gran nivell, que acaben contracte a final de temporada. Varo va ser una peça clau la temporada passada i compta amb el plus de ser format al club i ser del territori, però una petita baixada de rendiment enguany ha fet que Dani Rebollo, que va arribar l’estiu amb bon cartell, li hagi pres el lloc de moment. El porter andalús compta amb una opció de prorrogar el seu contracte un any més si ell i el club ho decideixen així. A més, el tercer porter de la plantilla, Joan Salvà, del filial, també acaba la seva vinculació amb el Nàstic a l’estiu.

Una de les renovacions que semblen més complicades, tot i la voluntat del club, és la de Pablo Fernández. Amb núvies potents tant a primera RFEF com sobretot a Segona Divisió, el club sembla disposat a fer un esforç pel far de Candás. En canvi, el cas de Marc Fernández és una patata calenta: es tracta d’una fitxa important de la plantilla i un jugador veterà, i per això ha estat a prop d’una sortida del club en diverses ocasions, però la seva feina el converteix en una peça important tant pels entrenadors com per a l’afició, tot i que mai no s’ha establert com a indiscutible a l’onze. D’altra banda, indiscutible sí que és ara mateix, Unai Dufur qui és un dels homes de confiança per a Dani Vidal enguany a l’eix de la defensa, tot i que el club busca reforçar aquesta posició aquest mercat.

Álex López va arribar el passat mes d’agost amb bon cartell, però el no poder haver completat la pretemporada l’ha llastrat en aquest inici de temporada en què, tot i deixar detalls de qualitat, no ha pogut demostrar tot el seu futbol al Nou Estadi. Els pròxims mesos seran clau per a la seva renovació. Tampoc no ha pogut mostrar la seva millor versió Gorka Pérez, qui entre falta de continuïtat per problemes físics i poca confiança sembla poc probable que prolongui la seva vinculació.

Pol Domingo és una peça important per al Nàstic. La seva potència física, capacitat defensiva i incorporacions a l’atac el fan un actiu molt important al carril dret del Nàstic, al que se li suma el factor de ser de la casa. Finalment, trobem el capità de l’equip, Joan Oriol, qui, amb 38 anys, continua sent l’amo i senyor absolut de la banda esquerra de la defensa grana i demostra un bon nivell. Tot dependrà de com se senti Oriol a final de temporada i la confecció de plantilla.

Dani Vidal

El contracte de Dani Vidal també finalitza d’aquí a 6 mesos, el 30 de juny de 2025.