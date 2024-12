Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

90' Final Derrota merescuda del Nàstic.

90' Cinc minuts d'afegit El partit arribarà al 95.

82' Atura Rebollo amb els peus Centrada lateral que remata al punt de penal. Rebollo atura amb els peus.

80' Doble canvi del Nàstic Entren Álex Jiménez i Tirlea per Antoñín i Pol Domingo.

79' Canvi de l'Unionistas Entra Pascual i marxa Arriba.

77' Sense intensitat El conjunt grana no acaba cap jugada ni tampoc llueix en la pressió. No està sent reconeixible.

74' Canvi de l'Unionistas Entra Dani García per Gorka Santamaría.

71' Canvis del Nàstic Entren Marc Fernández i Álex López i marxen Dufur i Jaume Jardí.

66' La té l'Unionistas Error en la sortida de la pilota del Nàstic. L'Unionistas l'aprofita, crea una centrada lateral que no acaba dins per ben poc.

64' Primer canvi del Nàstic Entra Víctor Narro per David Concha.

62' Targeta groga per a l'Unionistas La veu Eudald per tallar un contraatac.

61' Doble canvi de l'Unionistas Entren Tavares i Álvaro per Iñaki González i Rastrojo.

55' Reacciona el Nàstic amb Pablo Centrada lateral de Concha que remata Pablo al segon pal, però la pilota surt fora. La més clara del Nàstic fins ara.

52' Mateix guió El Nàstic ha engegat el segon temps de la mateixa manera que ha acabat la primera part, sense idees en atac.

48' Salva Joan Oriol el segon Centrada al segon pal de l'Unionistas que treu Joan Oriol a l'àrea petita quan hi havia dos davanters locals preparats per rematar.

46' Comença la segona meitat amb canvi de l'Unionistas Entra De la Nava per Pau Martínez.

45' Descans Val el gol de falta de l'Unionistas contra un Nàstic obscur en atac.

43' El Nàstic controla, però el perill és dels locals El Nàstic controla i controla sense acabar cap jugada mentre que l'Unionistas no necessita més que un contraatac per generar perill.

40' Al travesser l'Unionistas Arriba encara a Domingo i remata un tir enverinat. Rebollo fa l'estàtua i, per sort, la pilota s'estavella amb el travesser.

35' Sense ocasions Partit fred i de control estèril. Els grana dominen, però no apropen la pilota a l'àrea rival.

29' Targeta groga per a l'Unionistas La veu Iñaki González.

25' El Nàstic estabilitza el partit Control grana, però sense ocasions de gol.

17' Córner favorable a l'Unionistas Perd una pilota Jaume Jardí i l'Unionistas enceta una contra que acaba en córner. El Nàstic sobreviu al servei de cantonada.

15' L'Unionistas pressiona El gol ha deixat tocat el Nàstic que, ara, controla l'esfèric, però sense superar la intensa pressió de l'Unionistas.

10' Ara bada Rebollo Error del porter en la sortida de la pilota que gairebé costa el segon gol.

9' Pau Martínez no perdona Tot neix de la badada en el control de Gorostidi. El basc la perd i rectifica amb una falta perillosa. Pau Martínez ha fet la genialitat i ha marcat el primer.

8' Gol de l'Unionistas

6' Falta perillosa a favor de l'Unionistas Bada Gorostidi, li roben la pilota i fa falta al frontal. És molt perillosa, perfecta per un remat directe.

4' Avisa el Nàstic! Primer córner grana i primera ocasió de perill. Centrada al segon pal que allarga Óscar Sanz. Ell mateix és l'encarregat de rematar a porta el refús, però la pilota surt fora.

1' Comença el partit! Mou la pilota l'Unionistas.

Toca conquerir el Reina Sofía L'Unionistas de Salamanca és una de les bèsties negres del Nàstic a la Primera Federació. L'any passat, els castellanolleonesos van guanyar el Nàstic a l'anada i a la tornada, totes dues vegades anul·lant el joc dels de Dani Vidal. En la prèvia, Vidal va apuntar que «tots tenim el nostre punt d'orgull i el dia que no el tingui deixaré d'entrenar. El tinc tocat perquè ens van guanyar dues vegades consecutives».

Rastrojo vs Joan Oriol L'any passat, el jove jugador de l'Unionistas, Rastrojo, va fer el que va voler amb Joan Oriol. Aquell no va ser el dia del Nàstic, perquè la derrota per 2-0 no va reflectir el nefast joc tarragoní. Qui més tocat va acabar va ser Joan Oriol, que no va aturar la seva marca ni un sol cop. Ara, toca la venjança.

Gorka Santamaría, l'amenaça L'exdavanter del Nàstic, Gorka Santamaría, és la punta de llança de la davantera de l'Unionistas. Com el príncep blau dels contes, Santarmaría no va aparèixer fins a l'últim moment amb la samarreta grana. El seu primer i últim gol amb el Nàstic va ser el 2-0 en la final contra el Málaga, tot i que no va ser suficient per assolir el somni de pujar en primera posició. A l'Unionistas ha trobat la regularitat que no va tenir a Tarragona, perquè és titular, però només ha marcat una vegada. Concretament, va marcar el primer gol de la temporada de l'Unionistas.

Narro, suplent L'extrem del Nàstic Víctor Narro surt de l'onze inicial. El balear ha sigut una de les sensacions aquesta temporada, però un quadre gastrointestinal l'ha afectat durant tota la setmana i David Concha serà l'encarregat de ser titular per l'esquerra.

Banqueta local Marco, Carlos García, Pascual, Tavares, De la Nava, Álvaro Gómez, Iván Moreno i Dani Garcia.

Banqueta del Nàstic Alberto Varo, Tirlea, Nil Jiménez, Montalvo, Álex López, Narro, Álex Jiménez, Marc Fernández i Mario.

Onze de l'Unionistas! Iván Martínez, Serrano, Ramiro, Baz, Eudald Vergés, Rastrojo, Rabadán, Iñaki González, Pau Martínez, Arriba i Gorka Santamaría.

Onze del Nàstic! Rebollo, Pol Domingo, Dufur, Leal, Joan Oriol, Óscar Sanz, Gorostidi, Jaume Jardí, David Concha, Pablo i Antoñín.