Derrota merescuda per acomiadar-se del 2024 (1-0)

El Nàstic rep carbó de forma anticipada. El conjunt de Dani Vidal es va acomiadar del 2024 amb una derrota ben merescuda al camp de l'Unionistas. Els salmantins en van tenir prou amb un golàs de falta de Pau Martínez en els cinc minuts de partit per superar un Nàstic nefast a nivell ofensiu. De fet, els grana només van rematar una vegada i no va anar entre els tres pals. L'Unionistas continua sent la bèstia negra que el Nàstic no pot guanyar.

El Nàstic va sortir decidit a capgirar la dinàmica de derrotes grana a Castella i Lleó. Els grana van sortir amb tota la carn a la graella, amb l'únic canvi de Concha per l'esquerra en substitució de Narro i Jaume Jardí per la dreta. D'aquesta manera, els de Dani Vidal van aconseguir la primera ocasió de perill. No cal dir-ho, a la sortida d'un córner. La centrada al segon pal la va rebre Óscar Sanz, que va allargar la jugada amb el cap. Ell mateix va ser l'encarregat d'acabar-la engaltant el refús, però el tir va anar fora.

Quan semblava que tot estava controlat, una sola acció va canviar-ho tot. Gorostidi va badar a l'hora de controlar una pilota i va perdre la possessió a la frontal de l'àrea. El basc, reactiu, va aturar la jugada cometent una falta molt perillosa que brindava a l'Unionistas un tir directe ben centrat a dos passos de l'àrea grana. Rebollo va col·locar la barrera i es va estirar amb tot, però no va ser suficient per evitar que Pau Martínez marqués el golàs de falta directa. En un tres i no res, l'ímpetu i l'energia grana dels primers minuts es va fondre i el Nàstic va rebre un cop del qual va costar aixecar-se.

El gol va transformar la seguretat en inseguretat i l'ambició ofensiva en desajustos. Els grana van perdre les idees, tot i que van estabilitzar el duel conservant la possessió, no sabien com superar un Unionistes ben replegat en defensa. De fet, qui més a prop del gol va estar van ser els locals. Els salmantins no necessitaven més que imprecisions per apropar-se a l'àrea, i les van trobar. Mentre que els grana es passaven la pilota de banda a banda sense saber acabar ni una sola jugada, l'Unionistas va avisar del segon amb un tir d'Arriba que va sorprendre a tothom. També a Rebollo, que va fer l'estàtua assumint que la pilota anava fora. Per sort, el tir es va estavellar en el travesser. D'aquesta manera, el partit va anar al descans, amb un Nàstic necessitat d'idees.

No les van trobar. De fet, qui va poder marcar en els primers minuts de la segona part va ser l'Unionistas. Els centres laterals del conjunt local entraven com volien. Aquesta vegada, va ser al segon pal on hi havia dos davanters amb només Joan Oriol cobrint la posició. Per sort, el capità es va fer valer per evitar el perill.

Els grana continuaven sense idees. Es trobaven encallats en la sortida de la pilota i poc verticals. L'Unionistas tenia ben controlat l'equip grana i només va patir quan, per una vegada, el Nàstic va fluir per l'esquerra. David Concha va executar una centrada lateral i Pablo va rematar fora al primer pal. Era la millor ocasió de perill de l'equip i es va convertir en l'única del segon temps. Els grana no van insistir en el que millor saben fer i el partit es va anar morint sense ocasions.

Es podrien haver jugat 90 minuts més i el Nàstic continuaria sense rematar a porteria. A banda de falta d'idees en la producció ofensiva també se'ls notava amb poca intensitat fins que van tancar el partit amb l'1-0 per certificar una derrota per tancar l'any.