El Nàstic publica els preus dels abonaments per la segona volta de la temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gimnàstic de Tarragona ha presentat els preus dels abonaments per la segona volta del campionat 2024-2025 al Nou Estadi Costa Daurada. D'aquesta manera, tots els aficionats grana que vulguin formalitzar el seu carnet de soci per viure els 9 partits de la competició domèstica que acollirà el Temple en el segon tram del campionat, ja poden adquirir el seu abonament exclusivament online fins al 7 de gener. També s’inclou el darrer matx de la primera volta davant la Gimnástica Segoviana CF.

Els preus establerts són de 140 euros per la zona de Tribuna, 85 euros per Preferent, 65 per Gol Nord o Sud i 60 euros per la Grada d'Animació. Es pot formalitzar de forma online a partir del 20 de desembre de 2024 a través de la pàgina web oficial del Gimnàstic de Tarragona o bé presencialment a partir del 7 de gener de 2025al punt d’atenció al soci de la botiga del Nou Estadi Costa Daurada. L'horari és de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 17 a les 19 hores. Mentre que els dies de partit, des de dues hores abans de l’inici.

Els 10 partits corresponen als següents rivals: Gimnástica Segoviana CF, SD Amorebieta, Bilbao Athletic, Barça Atlètic, Barakaldo CF, SD Ponferradina, Unionistas CF, Real Unión Club, CD Lugo i CD Arenteiro, enfrontament que tancarà el calendari de la competició regular 2024-2025 al Nou Estadi Costa Daurada.