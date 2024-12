Un Nàstic de mínims domina els penals i passa de ronda eliminant el Tona (3-5)

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va patir de valent a Tona, però, finalment, la sort dels penals va permetre als tarragonins superar la primera ronda de la Copa Catalunya, en un partit on el conjunt grana va presentar un equip completament format per jugadors del filial i del juvenil. L’equip osonenc s’havia destacat per ser el matagegants d’aquesta competició, eliminant a dos rivals de superior categoria: l’Olot i el Badalona Futur, tots dos de Segona RFEF. Tanmateix, i, tot i competir bé contra el Nàstic, l’equip grana va aconseguir tallar la història dels osonencs després d’un empat que ho va decidir tot des dels onze metres.

Dani Vidal va confiar tres juvenils (Guillem, Oriol Subirats i Agus) en el seu onze i l’equip va començar el partit amb bon peu, amb els joves amb ganes i ambició de demostrar el seu futbol per tractar d’impressionar al tècnic grana. Així, l’equip grana va començar monopolitzant les ocasions de gol, amb un Querol, que ahir va exercir de capità, mostrant-se com el futbolista més perillós.

Els dos primers avisos de Querol van precedir una imponent rematada de cap al pal de Rey, aprofitant una gran centrada d’Eric Vega. Finalment, el gol va arribar després d’una gran jugada que va acabar amb una gran definició del mateix Querol per avançar el Nàstic. El gol, però, va esperonar l’equip osonenc que va començar a bolcar el seu joc sobre la porteria visitant. El Tona va gaudir de minuts de domini fins a final de la primera meitat amb diverses pilotes al pal i bones intervencions del porter grana, Joan Salvà, sense que, finalment, poguessin igualar el partit abans del pas per vestidors.

L’inici de la segona meitat va començar amb el joc més interromput i amb poca continuïtat entre faltes i substitucions, però, al minut 67 l’àrbitre va assenyalar un penal que Ribelles va aprofitar per empatar l’eliminatòria. Els últims minuts tots dos van tractar de trencar l’1-1 però, finalment, no van poder evitar decidir-ho tot des dels 11 metres.

El format de la Copa Catalunya elimina les pròrrogues i decideix els partits als penals i, en aquest context, els joves del Nàstic van mostrar una gran personalitat amb cinc encerts des dels 11 metres que van fer bona l’aturada de Joan Salvà al segon llançament del Tona (3-5).