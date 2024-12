El Nàstic busca solucions per a tapar el buit econòmic de la secció de tennis

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Gimnàstic de Tarragona busca solucions i alternatives per a revitalitzar la secció de tennis, una de les més longeves en la història de l’entitat. Aquesta divisió ha generat un dèficit de desenes de milers d’euros els últims anys i en el pressupost de l’actual campanya es preveuen unes pèrdues de 56.000 euros. Davant aquesta situació, des del club es busca trobar opcions per rendibilitzar la secció.

«S’estan cercant fórmules per intentar millorar els serveis i impulsar la secció. Ara mateix és la que genera un major dèficit», explica David Alonso, gerent del club. La situació es va tractar a l’Assemblea General de Socis de dilluns. Els dirigents del club van exposar els mals números de la secció i es va posar sobre la taula un possible tancament de la mateixa.

Diversos socis van mostrar la seva preocupació per la situació, ja que la secció té un valor històric i sentimental a l’entitat. «No la tancarem. Ja s’ha fet una primera inversió i estem valorant la possibilitat de fer dues pistes més, en aquest cas ràpides, no de terra batuda», indica Alonso.

Les primeres millores a les pistes s’han dut a terme amb un acord pactat amb un inversor xinès. Precisament, els problemes amb el manteniment de les pistes és una de les qüestions a resoldre a la secció. «Són velles i es necessita molt manteniment. Però estem sota mínims i és difícil. Això també complica captar socis», explica Alex López, un dels entrenadors al Nàstic. La secció va arribar als 600 socis, però en els últims anys ha anat perdent massa social i actualment n’hi ha registrats uns 200.

Alta competència

«Estem en un moment on hi ha molta competència amb altres clubs i instal·lacions del territori», considera Alonso. «Altres entitats mítiques de la ciutat com el Club Tennis Tarragona es troben en una situació similar. Volem trobar un reequilibri amb les altres seccions del club i creiem que ho aconseguirem. Les pèrdues que es preveuen al pressupost són les que veiem realistes. Però la nostra voluntat és que siguin moltes menys i treballarem en aquest sentit», afegeix Alonso.

Decisió el primer trimestre

Els dirigents del club busquen prendre una decisió el primer trimestre de l’any vinent, per a tenir suficient marge per a preparar la pròxima temporada. Una de les opcions valorada a l’Assemblea General de Socis és acordar que una empresa externa gestioni la secció. O canviar la concepció de la mateixa i contractar entrenadors d’un nivell més intermedi. L’escola de pàdel va tancar a l’octubre.