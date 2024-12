Les jugades d’estratègia i la pilota aturada: una arma del Nàstic per als duels que s’encallen

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Contra el Zamora, el Nàstic va desencallar un nou partit gràcies a una nova meravella a la pissarra durant un servei de pilota aturada. El partit es va travar més del compte i, quan els jugadors del Nàstic es van veure incapaços de desequilibrar el marcador a través del joc, els granes van aconseguir sumar els tres punts gràcies a una de les seves especialitats: la pissarra.

Ja la temporada passada, aquest tipus de jugades van ser un gran aliat de l’equip de Dani Vidal marcant diverses dianes gràcies a aquest art, incloent-hi el gol de xilena d’Alan Godoy a l’anada de la semifinal del play-off d’ascens a Segona Divisió. A més, l’equip va comptar amb el cap de Pablo Trigueros, qui es va convertir un gran baluard per a desencallar partits, sumant fins a cinc gols, tots ells amb rematades de cap a la sortida de pilotes aturades.

Enguany, el Nàstic no pot comptar amb la testa del central castellanomanxec, però s’ha reinventat amb la presència d’altres rematadors i ja ha anotat fins a cinc gols en jugades d’estratègia. El primer va arribar a la dura derrota a Barakaldo.

Al minut 38, el Nàstic ja perdia per la mínima quan els de Dani Vidal gaudien d’un servei de cantonada, Gorostidi va servir en curt cap a Oriol, situat al pic de l’àrea, que va posar una gran centrada amb efecte perquè, Víctor Narro, qui no destaca per ser un gran rematador, tot sol, empatés momentàniament el partit.

Quatre jornades després, en la victòria al Nou Estadi contra Osasuna Promesas, l’equip va obir la llauna gràcies a una centrada al segon pal de Gorostidi des del córner que Pablo Fernández, lliure de marca, va posar a l’interior de l’àrea petita per la rematada, entrant en carrera, de Marc Fernández.

El Nàstic també va anotar, aquesta vegada aprofitant una falta a tres quarts de camp, en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Òscar Sanz va aprofitar una centrada precisa d’Álex López per obrir la llauna contra l’Ibiza Islas Pitiusas.

En el següent partit, l’equip va fer, probablement, la millor demostració de treball de la pilota aturada amb una gran jugada de pissarra en un córner centrat ras cap al punt de penal amb Marc Fernández, aprofitant els bloquejos dels companys, entrant en carrera i lliure de marca per anotar el 0-1 inicial. Finalment, el Nàstic va aconseguir doblegar al Zamora amb un gol a l’afegit d’Ander Gorostidi que va aprofitar una gran centrada tancada de Jaume Jardí.

I és que el Nàstic combina les tres claus per a una bona execució de les jugades assajades: bons llançadors, bons rematadors i estratègies adequades. L’equip compta amb peus com els de Gorostidi, Jaume Jardí, Víctor Narro o Álex López i rematadors contundents com Marc Fernánez, Antoñín, Unai Dufur o Pablo Fernández, qui encara no ha marcat en aquest art, però és el màxim golejador de cap de la categoria.

Gols encaixats

A més, en defensa, l’equip també ha aconseguit dominar aquest art i patir poc mal en les jugades d’estratègia del rival. Els de Dani Vidal només han encaixat dos gols en jugades de pissarra en la lliga regular, tres si hi afegim la Copa. El primer va ser el gol d’Etxainz, del Sestao, en l’empat de l’equip basc al Nou Estadi, a la jornada 2.

El davanter basc va veure l’espai lliure per rematar, totalment sol, al segon pal al minut 70. També sol, al segon pal i lliure de marca va rematar Erik Ruiz, del Lugo, al minut 74 per firmar el definitiu 2-2 amb el que va acabar la setena jornada de lliga. Des d’aquell partit, només el Huesca, en l’encontre de Copa del Rei de fa uns dies, ha pogut batre el mur defensiu grana.