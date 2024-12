La Gimnàstica Rítmica és la secció que genera un major superàvit

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Assemblea General de Socis del Club Gimnàstic de Tarragona va aprovar dilluns el pressupost d’enguany. Els comptes presenten unes pèrdues d’uns 16.000 euros. D’aquesta forma, els últims anys s’està reduint el dèficit del club. Pel que fa a les seccions, la Gimnàstica Rítmica és la que genera un major superàvit, de gairebé 25.000 euros.

Les altres divisions del club que presenten superàvit són l’atletisme, el patinatge de velocitat, el tennis taula i la pilota. Les que presenten pèrdues, poc abundants, són el futbol sala i el patinatge artístic. També les activitats dirigides, una nova aposta del club per a dinamitzar i ampliar l’oferta esportiva de l’entitat. «El meu objectiu és que trobem el major equilibri possible entre les seccions i que anem eliminant el dèficit», afirma David Alonso, gerent del club. Els comptes presentats pel club van rebre el vistiplau dels socis.

A l’espera de la bonificació

Uns comptes que estan a l’espera de veure com els afecta la bonificació del 100% de la quota de la seguretat social per a tots els clubs, associacions i entitats esportives no professionals sense ànim de lucre. Aquesta nova mesura es va aprovar fa poques setmanes al Congrés dels Diputats. Des del club calculen que la mesura podria estalviar uns 15.000 euros.