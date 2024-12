Cap jugador del primer equip del Nàstic disputarà la Copa Catalunya

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic s’estrenarà avui en una nova edició de la Copa Catalunya. L’equip grana visitarà, a partir de les 18:30h, el camp de la UE Tona, a la Plana de Vic. El conjunt osonenc, que és quart classificat al grup català de Tercera Federació, buscarà repetir la gesta que ja ha aconseguit en aquesta competició, on ha eliminat dos equips de superior categoria: l’Olot i el Badalona Futur, ambdós de Segona RFEF.

Dani Vidal va explicar ahir en roda de premsa que els granes afrontaran el matx amb un equip format íntegrament per jugadors del filial i del juvenil. L’entrenador va defensar la decisió al·legant el complicat calendari de l’equip i recordant lesions de futbolistes en anys anteriors: «Aquest tipus de camps provoquen que hi hagi moltes més disputes, amb un joc més directe i al final tenim l’experiència de fa dos anys, a Castelldefels i a Vilafranca, quan van caure tres o quatre jugadors lesionats cada partit, algun de llarga durada com Lupu».

A més, va posar en valor l’oportunitat que tindran els futbolistes del planter, la majoria dels quals «ja han entrenat amb nosaltres». Malgrat els condicionants, com la gespa artificial i el desplaçament entre setmana, el Nàstic buscarà passar ronda en una competició que Vidal ha defensat que «no fa nosa. És una competició oficial».