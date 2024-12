Final: el Nàstic guanya en el temps afegit

Verificat per

Entra Tirlea per Domingo.

Nova centrada lateral de Jaume Jardí que remata Pablo entre tres homes, però va fora. Avui la pilota no vol entrar.

Targeta groga per al Zamora

Entra Gorjón per Roni.

Contraatac per l'esquerra que acaba amb un centre lateral de Jaume Jardí. Tres jugadors grana busquen el remat i Marc Fernández ho executa, però la pilota va fora.

Targeta groga per al Nàstic

Targeta groga per al Nàstic

Entren Tresaco i Priego per Rufino i Clavería.

Olatz Rivera interromp un atac del Nàstic xiulant una falta i no deixant la llei de l'avantatge després que Antoñín driblés el seu defensor i encarés un mà a mà.

Targeta groga per al Zamora

S'intercanvien les posicions. Centrada de Pablo Fernández que remata Concha al punt de penal, però que surt per sobre el travesser.

La veu Clavería per tallar un contraatac d'Antoñín agafant-lo de la samarreta.

Targeta groga per al Zamora

Els grana no tenen el seu dia. Les pèrdues i les males decisions amb la pilota són freqüents.

Óscar Sanz al servei de banda. Centre al primer pal del defensor grana que acaba amb un tir de Pablo que ha marxat fora per ben poc!

En dues ocasions, el porter grana no s'ha amagat sota els pals i ha sortit fins a la frontal de l'àrea per atrapar pilotes i aturar el perill abans que comenci.

Tir directe del migcampista que, tot i que tenia bona intenció, marxa fora per ben poc.

Falta perillosa per al Nàstic

El conjunt grana no s'acaba de trobar còmode. Els grana no dominen l'esfèric i els falta fluïdesa en atac.

Córner per al Zamora.

Gorka Pérez, el gran absent

El central grana, que no està tenint la importància esperada aquesta temporada, torna a desaparèixer i no està ni a la banqueta grana. Els problemes físics recurrents i la falta de forma l'estan deixant a l'ostracisme en un moment en el qual el Nàstic necessita centrals, amb l'absència per sanció de Dufur.